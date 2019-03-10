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      Краще війну на війні пройти, – історія батька п'ятьох дітей, який захищає Україну

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      Боєць Всеволод
      Боєць Всеволод

      Його довго не хотіли брати до армії, проте батько п'ятьох дітей (!) Всеволод все одно добився свого та підписав контракт.

      І відразу до кінця особливого періоду. У складі 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців він пройшов пекло боїв за Авдіївку у 2017 році. Разом із сином вони брали позицію "Алмаз". У старшого сина скоро закінчується контракт, і Всеволод не хоче, щоб той подовжував.

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      Йому вчитись треба, – каже боєць.

      Проте вже незабаром на контракт піде середній син. Теж у підрозділ до батька.

      Краще, – розповідає Всеволод, – війну на війні пройти, а не вдома. Щоб усе вже вміти, а то, не дай Бог, ворог прийде до нас додому, а ми нічого не вміємо.

      У цивільному житті він був санітаром на швидкій допозі в психіатричній службі у Києві.

      Связистом був. Руки зв'язував, – жартує боєць.

      А ми вражені військовими, які боронять нас цілими родинами. І хочемо, щоб усі армійці повернулися додому цілими і неушкодженими. Якщо про це мрієте і ви, підтримуйте військо тут.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації Війна
      Джерело: 24 Канал
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