Краще війну на війні пройти, – історія батька п'ятьох дітей, який захищає Україну
Його довго не хотіли брати до армії, проте батько п'ятьох дітей (!) Всеволод все одно добився свого та підписав контракт.
І відразу до кінця особливого періоду. У складі 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців він пройшов пекло боїв за Авдіївку у 2017 році. Разом із сином вони брали позицію "Алмаз". У старшого сина скоро закінчується контракт, і Всеволод не хоче, щоб той подовжував.
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Йому вчитись треба, – каже боєць.
Проте вже незабаром на контракт піде середній син. Теж у підрозділ до батька.
Краще, – розповідає Всеволод, – війну на війні пройти, а не вдома. Щоб усе вже вміти, а то, не дай Бог, ворог прийде до нас додому, а ми нічого не вміємо.
У цивільному житті він був санітаром на швидкій допозі в психіатричній службі у Києві.
Связистом був. Руки зв'язував, – жартує боєць.
А ми вражені військовими, які боронять нас цілими родинами. І хочемо, щоб усі армійці повернулися додому цілими і неушкодженими. Якщо про це мрієте і ви, підтримуйте військо тут.
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