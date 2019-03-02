Нам є ким пишатись: історії бійців з передової

Позивний "Байда". Воював у складі батальйону "Карпатська Січ" і нині служить у роті, де найбільше бійців з цього добробату. "Байда" був поранений під Донецьким аеропортом. А у селищі Кримське під час бойового виходу на його очах загинув молодший лейтенант Мирослав Мисла на псевдо "Мисливець".



Боєць "Байда" / Фото Facebook

Антон Панчук, позивний "Вікінг". Артрозвідник і просто класний хлопець до 16 років не знав, що має російське громадянство. У 1992 році батько бійця був у відрядженні в РФ, Антон народився в Амурській області. За українське громадянство Панчук боровся цілих 7 років – паспорт йому дали лише у 2015-му. Раніше Вікінг воював у складі "Правого Сектору". Найстрашнішими у своєму житті Панчук називає жорсткі бої за Жолобок на Луганщині.



Боєць "Маз" / Фото Facebook

Позивний "Маз". Механік-водій БМП "Маз" на війні з перших днів. За час запеклих боїв змінив три "бехи": у першу було пряме потрапляння, другій ворожі осколки розірвали баки, а третя – "померла" від старості. Маз, на щастя, вижив, і тепер знову дає жару бойовикам на своїй БМП.

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Боєць "Маз" / Фото Facebook

Арнольд Данілов. Коли почалася війна, хлопцю з Кривого Рогу не було й 18 років, тому свій внесок у наближення перемоги він почав волонтером. Як тільки Арнольд досягнув повноліття, одразу ж вступив до добробату "Карпатська Січ". Разом із побратимами Данілов воював на околицях Донецького аеропорту, там же познайомився з бійцями 93-ї. Далі вивчився на артилериста і підписав контракт із ЗСУ.



Арнольд Данілова / Фото Facebook

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