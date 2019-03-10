Як голосуватимуть військові на передовій: пояснення командувача ООС

Скриньки з бюлетенями для голосування на президентських виборах 2019 року не будуть доставляти на лінію фронту.

Про це розповів командувач Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України Сергій Наєв в ефірі телеканалу "UA:Донбас".

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За його словами, військовослужбовці, які перебувають на передових позиціях ЗСУ, зможуть проголосувати на виборчих дільницях – і тільки. Жодних інших варіантів голосування не передбачається.

Де буде змога прийти – прийдуть і проголосують. А де не буде змоги – стоятимуть на захисті,

– наголосив Наєв.

Також він запевнив, що серед військових не проводиться жодна агітаційна робота.

Відео з коментарем Серія Наєва щодо голосування бійців на передовій:





Президентські вибори в Україні 2019: основні дати

Нагадаємо, перший тур виборів відбудеться 31 березня 2019 року і у бюлетені буде 39 кандидатів.

Про кандидатів у президенти – читайте тут.

Про нерухомість кандидатів у президенти можна дізнатися тут.