Как бывшая пленница превратилась в "террористку"

Украинские спецслужбы 13 месяцев наблюдали за Надеждой Савченко, прежде чем, обвинить ее в намерениях расстрелять украинских парламентариев. Бить по Верховной Раде, по словам Юрия Луценко, она планировала из миномета, а затем якобы хотела автоматами добивать выживших.

Под молчаливым наблюдением спецслужб – Савченко имела доступ к крупнейшим государственным тайнам. О том, что Савченко работает на Россию заговорили сразу после того, как она вернулась из плена. И отпустили ее оттуда мол не просто так.

Очень большое сомнение вызвало то, что власть России позволяла освещать процесс одной Савченко,

– отметил народный депутат Сергей Березенко.

Президент вручил ей звезду Героя Украины, а Тимошенко – завела сразу в Верховную Раду.

Тогда все говорили "наша Надежда" и других пленных для Украины не существовало,

– отметил народный депутат Андрей Белецкий.

Пророссийскую риторику Савченко стали замечать уже через несколько месяцев. Она начала агитировать за федерализацию Украины – озвучивая тезисы одиозного лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука. Теперь в "Батькивщине" говорят: с кумом Путина Савченко могла начать сотрудничать уже после освобождения из благодарности.

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Сама же Савченко публично отрицала свою связь с Медведчуком. Но к Медведчуку ведет и другая ниточка – ее отношения с только что задержанным переговорщиком с боевиками – Владимиром Рубаном, с которым она самовольно ездила на оккупированный Донбасс на встречи с главарями псевдореспублик. Именно тогда СБУ начала за ней следить.

Все это время она имела доступ к государственной тайне, и засекреченным оборонным объектам. И ничто не мешало ей передавать секретную информацию вероятным кураторам в Москве. Хотя кое-что от нее все же прятали.

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Только после громких заявлений Генпрокурора из комитета национальной безопасности ее исключили. Он обвинил депутатку в планах расстрелять парламент из гранатомета и совершить государственный переворот. На днях с нее должны снять неприкосновенность, и могут арестовать, но в замечательную версию Луценко верят далеко не все нардепы.

Если бы Генеральный прокурор был сам или адекватный, или умнее, он бы вчера вышел и сказал: "Мы имеем дело не с преступником, а с болезнью, с клиникой",

– резюмировал Андрей Белецкий.

Если Генпрокурор имел доказательства такой кровавой расправы, представление на арест Савченко должно было давно лежать в парламенте. Но и насмехаться над версией о том, что экс-пленница Кремля планировала теракт не стоит. Она действительно могла его планировать, считают политологи.

Теперь Генпрокурор должен предъявить неопровержимые доказательства, чтобы его версия о планах Савченко расстрелять парламент не стала таким же анекдотом как история с пленками Саакашвили и тепловизором, с которым снайперы охотились на Шокина.

Напомним, Петр Порошенко присвоил Савченко звание Героя Украины в 2015 году, когда еще летчица Надежда Савченко находилась в российской тюрьме. А в 2016 году после того, как ее обменяли на двух военных российского ГРУ, задержанных на Луганщине, президент наградил Савченко еще "звездой Героя Украины".