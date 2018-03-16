01:56
17 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
-2°C -9°C
  • неділя
    -7°C -11°C
  • понеділок
    -6°C -14°C
  • вівторок
    -4°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін осідлає диво-зброю. Провали пам'яті у Лаврова
Вєсті Кремля
22:41, 16 березня
Вєсті.UA. Вирішальний поєдинок політиків. Музика для пошуку терористів
Вєсті.UA
21:15, 16 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Як колишня бранка перетворилась на "терористку"

23:11, 16 березня 713 Читать новость на русском

Українські спецслужби 13 місяців спостерігали за Надією Савченко, перш ніж, звинуватити її у намірах розстріляти українських парламентарів. Гатити по Верховній Раді, зі слів Юрія Луценка, вона планувала з міномета, а потім нібито хотіла автоматами добивати тих, хто вижив.

Під мовчазним наглядом спецслужб – Савченко мала доступ до найбільших державних таємниць. Про те, що Савченко працює на Росію заговорили одразу після того, як вона повернулась з полону. І відпустили її звідти мовляв не просто так.

Дуже великий сумнів викликало те, що влада Росії дозволяла висвітлювати процес однієї Савченко,
– наголосив народний депутат Сергій Березенко.

Президент вручив їй зірку Героя України, а Тимошенко – завела одразу у Верховну Раду.

Тоді всі казали "наша Надія" і інших полонених для України не існувало,
– зазначив народний депутат Андрій Білецький.

Проросійську риторику Савченко стали помічати вже через кілька місяців. Вона почала агітувати за федералізацію України – озвучуючи тези одіозного лідера "Українського вибору" Віктора Медведчука. Тепер в "Батьківщині" кажуть: з кумом Путіна Савченко могла почати співпрацювати вже після звільнення з вдячності.

Читайте також: Проект "Савченко" розпочався ще задовго до подій на Донбасі, – Чорновіл

Сама ж Савченко публічно заперечувала свій зв'язок з Медведчуком. Але до Медведчука веде і інша ниточка – її стосунки з щойно затриманим переговорником з бойовиками – Володимиром Рубаном, з яким вона самовільно їздила на окупований Донбас на зустріч з ватажками псевдореспублік. Саме тоді СБУ почала за нею стежити.

Весь цей час вона мала доступ до державної таємниці, та засекречених оборонних об'єктів. І ніщо не заважало їй передавати таємну інформацію ймовірним кураторам у Москві. Хоча дещо від неї таки ховали.

Читайте також: Народні депутати готові підтримати зняття недоторканності з Надії Савченко

Тільки після гучних заяв Генпрокурора з комітету національної безпеки її виключили. Він звинуватив депутатку в планах розстріляти парламент з гранатомета і скоїти державний переворот. Днями з нею мають зняти недоторканість, і можуть арештувати, але у чудову версію Луценка вірять далеко не всі нардепи.

Якби Генеральний прокурор був сам або адекватніший, або розумніший, він би вчора вийшов і сказав: "Ми маємо справу не зі злочинцем, а з хворобою, з клінікою",
– резюмував Андрій Білецький.

Якщо Генпрокурор мав докази такої кривавої розправи, подання на арешт Савченко мало давно лежати в парламенті. Але і глузувати над версією про те, що екс-полонянка Кремля планувала теракт не варто. Вона дійсно могла його планувати, вважають політологи.

Тепер Генпрокурор має пред'явити беззаперечні докази, щоб його версія про плани Савченко розстріляти парламент не стала таким самим анекдотом як історія з плівками Саакашвілі і тепловізором, з яким снайпери полювали на Шокіна.

Нагадаємо, Петро Порошенко присвоїв Савченко звання Героя України у 2015 році, коли ще льотчиця Надія Савченко перебувала у російській в'язниці. А у 2016 році після того, як її обміняли на двох військових російського ГРУ, затриманих на Луганщині, президент нагородив Савченко ще "зіркою Героя України".

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини політики Новини України Надія Савченко Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 16 березня: аварія в Гудаурі, командувач Об'єднаних сил і повернення Сєнкевича
16 березня, 22:52 Головні новини 16 березня: аварія в Гудаурі, командувач Об'єднаних сил і повернення Сєнкевича
583
Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
16 березня, 22:01 Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
Микола Давидюк 483
Что не так с увольнением Тиллерсона и кто еще
16 березня, 20:00 Что не так с увольнением Тиллерсона и кто еще "под прицелом"
Іван Яковина 510
Параліміпада-2018: усі медалі України
16 березня, 18:00 Параліміпада-2018: усі медалі України
2017
Путину угрожает казачье восстание Кубанской народной республики?
16 березня, 17:01 Путину угрожает казачье восстание Кубанской народной республики?
Андрій Воропаєв 5575
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук