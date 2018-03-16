Як колишня бранка перетворилась на "терористку"

Українські спецслужби 13 місяців спостерігали за Надією Савченко, перш ніж, звинуватити її у намірах розстріляти українських парламентарів. Гатити по Верховній Раді, зі слів Юрія Луценка, вона планувала з міномета, а потім нібито хотіла автоматами добивати тих, хто вижив.

Під мовчазним наглядом спецслужб – Савченко мала доступ до найбільших державних таємниць. Про те, що Савченко працює на Росію заговорили одразу після того, як вона повернулась з полону. І відпустили її звідти мовляв не просто так.

Дуже великий сумнів викликало те, що влада Росії дозволяла висвітлювати процес однієї Савченко,

– наголосив народний депутат Сергій Березенко.

Президент вручив їй зірку Героя України, а Тимошенко – завела одразу у Верховну Раду.

Тоді всі казали "наша Надія" і інших полонених для України не існувало,

– зазначив народний депутат Андрій Білецький.

Проросійську риторику Савченко стали помічати вже через кілька місяців. Вона почала агітувати за федералізацію України – озвучуючи тези одіозного лідера "Українського вибору" Віктора Медведчука. Тепер в "Батьківщині" кажуть: з кумом Путіна Савченко могла почати співпрацювати вже після звільнення з вдячності.

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Сама ж Савченко публічно заперечувала свій зв'язок з Медведчуком. Але до Медведчука веде і інша ниточка – її стосунки з щойно затриманим переговорником з бойовиками – Володимиром Рубаном, з яким вона самовільно їздила на окупований Донбас на зустріч з ватажками псевдореспублік. Саме тоді СБУ почала за нею стежити.

Весь цей час вона мала доступ до державної таємниці, та засекречених оборонних об'єктів. І ніщо не заважало їй передавати таємну інформацію ймовірним кураторам у Москві. Хоча дещо від неї таки ховали.

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Тільки після гучних заяв Генпрокурора з комітету національної безпеки її виключили. Він звинуватив депутатку в планах розстріляти парламент з гранатомета і скоїти державний переворот. Днями з нею мають зняти недоторканість, і можуть арештувати, але у чудову версію Луценка вірять далеко не всі нардепи.

Якби Генеральний прокурор був сам або адекватніший, або розумніший, він би вчора вийшов і сказав: "Ми маємо справу не зі злочинцем, а з хворобою, з клінікою",

– резюмував Андрій Білецький.

Якщо Генпрокурор мав докази такої кривавої розправи, подання на арешт Савченко мало давно лежати в парламенті. Але і глузувати над версією про те, що екс-полонянка Кремля планувала теракт не варто. Вона дійсно могла його планувати, вважають політологи.

Тепер Генпрокурор має пред'явити беззаперечні докази, щоб його версія про плани Савченко розстріляти парламент не стала таким самим анекдотом як історія з плівками Саакашвілі і тепловізором, з яким снайпери полювали на Шокіна.

Нагадаємо, Петро Порошенко присвоїв Савченко звання Героя України у 2015 році, коли ще льотчиця Надія Савченко перебувала у російській в'язниці. А у 2016 році після того, як її обміняли на двох військових російського ГРУ, затриманих на Луганщині, президент нагородив Савченко ще "зіркою Героя України".