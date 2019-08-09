Как чиновники пилят государственный бюджет в энергетике на Луганщине: шокирующее расследование

В конце июля министр энергетики Игорь Насалик подсунул премьер-министру на подпись проект правительственного постановления "О предотвращении чрезвычайной ситуации в Луганской области".

Что известно о чрезвычайной ситуации в Луганске?

Часть Луганщины может в любой момент остаться без света, который там производит исключительно местная ТЭС из группы ДТЭК Ахметова. После того, как олигарх не слил свой "Оппоблок" в кремлевскую "Оппоплатформу" Медведчука-Бойко, Россия перекрыла поставки угля на этой ТЭС, говорится в расследовании "Наших денег".

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А поскольку Украина так и не проложила железнодорожную колею, чтобы подвозить антрацит на Луганскую ТЭС со своей территории, то там пришлось жечь газ. А он гораздо дороже угля, поэтому и электроэнергия от него намного дороже.

Какую хитрую идею предложил Насалик

Насалик увидел выход в снижении цены газа для ДТЭК Луганская ТЭС. То есть "Нафтогаз" должен продавать топливо по 2 895 гривен за тысячу кубов (без НДС и тарифов на транспортировку и распределение). А это почти вдвое дешевле актуальной цены "Нафтогаза" в 5 204 гривен. То есть государству предлагают национализировать убытки, которые могли бы лечь на ДТЭК.



Игорь Насалик

Довольно выгодное предложение – помочь луганчанам за доплату из госбюджета бизнеса олигарха. Чтобы не попасть в такую ловушку, государство уже давно должно было разработать обходные пути доставки электроэнергии с материка на "луганский энергоостров". Это касается и строительства Кременской подстанции.

Строительство Кременской подстанции в Луганске

"Укрэнерго" должен был построить новую подстанцию, которая должна была выполнить функцию большого удлинителя на несколько розеток, включенного в энергосистему "материковой" Украины и заброшенного на территорию Луганщины. Тендер на это строительство "Укрэнерго" объявило еще в 2016 году.Ожидаемая стоимость торгов составляла более миллиарда гривен.

В мае 2017 года ООО "Киевская энергетическая строительная компания" (КЕБК) выиграла этот тендер. Заказчик был очень требователен – выбросил одного из участников – строительный холдинг "Шевченковский" за то, что он имел лишь 14 лет опыта поставок в этой отрасли вместо необходимых 15 лет.



Строительство на Кременской підстанции

Однако, когда дошло до оформления сделки с победителем, то такой требовательности уже не было – в начальной сделке с КЕБК цену корейского оборудования вообще не опубликовали. Также известно, что эти переключатели растаможивались по несколько более низкой цене, чем в тендерной сделке. Соглашение компании заключили в мае 2019 года.

Впоследствии журналисты выяснили, что по дороге от таможни к тендеру распределительные устройства набрали дополнительный "государственный вес" в размере 2,77 миллионов долларов.

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Заметим, что корейские переключатели ввозились в Украину по контракту между немецкой фирмой "Mewako GmbH" и украинском Чао "СВС-Днепр". Руководителем украинской фирмы является Николай Кравченко, который ранее возглавлял департамент капитального строительства и реконструкции ПАО "Киевэнерго" из группы ДТЭК Ахметова.



Ринат Ахметов

Стоит заметить, что первично объявленную в тендере подстанцию "Кременская" планировали построить еще в 2018 году. Но вместо того заказчик и подрядчик полтора десятка раз заключали дополнительные соглашения, в частности о поднятии цен (стоимость сделки в итоге выросла с 1,06 до 1,11 миллиардов гривен).

Важно! В соглашении предусматривались и штрафные 0,1% пени за каждый день просрочки, и 7% штрафа за просрочку строительства более чем на месяц, и взыскания с подрядчика 64 миллиона гривен банковской гарантии за любой провал.

Однако, если бы заказчики и строители вместо быстрого распределения «дельты» на скорой товарной поставке переключателей больше занимались именно строительством, то Креминская подстанция уже сейчас позволила бы Украине забыть о "геморрое" с поставкой угля на Луганскую ТЭС и не заниматься поддержкой бизнеса Рината Ахметова за счет государственных дотаций.