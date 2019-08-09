Як чиновники пиляють державний бюджет через енергетику на Луганщині: шокуюче розслідування

Наприкінці липня міністр енергетики Ігор Насалик підсунув прем’єр-міністру на підпис проект урядової постанови "Про запобігання надзвичайній ситуації в Луганській області".

Що відомо про надзвичайну ситуацію в Луганську?

Частина Луганщини може у будь-який момент залишитися без світла, яке там виробляє виключно місцева ТЕС із групи ДТЕК Ахметова. Після того, як олігарх не злив свій "Оппоблок" у кремлівську "Оппоплатформу" Медведчука-Бойка, Росія перекрила поставки вугілля на цю ТЕС, йдеться в розслідуванні "Наших грошей".

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А оскільки Україна так і не проклала залізничну колію, щоби підвозити антрацит на Луганську ТЕС зі своєї території, то там довелось палити газ. А він набагато дорожчий від вугілля, тому й електроенергія з нього набагато дорожча.

Яку хитру ідею запропонував Насалик

Насалик побачив вихід у зниженні ціни газу для ДТЕК Луганська ТЕС. Тобто "Нафтогаз" мав продавати паливо по 2 895 гривень за тисячу кубів (без ПДВ та тарифів на транспортування та розподіл). А це майже удвічі дешевше від актуальної ціни "Нафтогазу" в 5 204 гривень. Тобто державі пропонують націоналізувати збитки, які могли б лягти на ДТЕК.



Ігор Насалик

Досить вигідна пропозиція – допомогти луганчанам через доплату з держбюджету бізнесу олігарха. Щоб не потрапити у таку пастку, держава вже давно мала розробити обхідні шляхи доставки електроенергії з материка на "луганський енергоострів". Це стосується і будівництва Кремінської підстанції

Будівництво Кремінської підстанції в Луганську

"Укренерго" мав побудувати нову підстанцію, яка повинна була виконати функцію великого подовжувача на кілька розеток, увімкнутого в енергосистему "материкової" України і закинутого на територію Луганщини. Тендер на це будівництво "Укренерго" оголосило ще у 2016 році.Очікувана вартість торгів становила понад мільярд гривень.

У травні 2017 року ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" (КЕБК) виграла цей тендер. Замовник був дуже вибагливий – викинув одного з учасників – будівельний холдинг "Шевченківський" за те, що він мав лише 14 років досвіду постачання у цій галузі замість необхідних 15 років.



Будівництво на Кремінській підстанції

Однак, коли дійшло до оформлення угоди з переможцем, то такої вимогливості вже не було – в початковій угоді з КЕБК ціну корейського обладнання взагалі не опублікували. Також відомо, що ці перемикачі розмитнювалися за дещо нижчою ціною, ніж у тендерній угоді. Угоду компанії уклали в травні 2019 року.

Згодом журналісти з’ясували, що дорогою від митниці до тендеру розподільчі пристрої набрали додаткової "державної ваги" у розмірі 2,77 мільйонів доларів.

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Зауважимо, що корейські перемикачі ввозились в Україну за контрактом між німецькою фірмою "Mewako GmbH" та українською ПрАТ "СВС-Дніпро". Керівником української фірми є Микола Кравченко, який раніше очолював департамент капітального будівництва та реконструкції ПАТ "Київенерго" із групи ДТЕК Ахметова



Рінат Ахметов

Варто зауважити, що первинно оголошену у тендері підстанцію "Кремінська" планували збудувати ще у 2018 році. Але замість того замовник і підрядник півтора десятки разів укладали додаткові угоди, зокрема про підняття цін (вартість угоди зрештою виросла з 1,06 до 1,11 мільярдів гривень).

Важливо! В угоді передбачались і штрафні 0,1% пені за кожен день прострочення, і 7% штрафу за прострочення будівництва більш, ніж на місяць, і стягнення з підрядника 64 мільйони гривень банківської гарантії за будь-який провал.

Натомість, якби замовники і будівельники замість швидкого розподілу «дельти» на швидкій товарній поставці перемикачів більше переймались саме будівництвом, то Кремінська підстанція вже зараз дозволила б Україні забути про геморой із поставкою вугілля на Луганську ТЕС і не перейматися підтримкою бізнесу Ріната Ахметова коштом державних дотацій.