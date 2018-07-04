16:00
4 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
24°C 13°C
  • четверг
    26°C 15°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Прожорливые фанаты России. День победы
Вєсті Кремля
22:59, 3 июля
Вести.UA. Новые фантазии Омеляна. Шевченковские дни
Вєсті.UA
19:44, 3 июля
Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель
ЦРУ
09:00, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Не смешивать: как рождается любимое розовое вино Хемингуэя

33 Читати новину українською

Букет и вкус как у белого вина, а цвет приближен к красному – как такое возможно? Все очень просто – перед вами розовое вино – ароматный и легкий напиток, который пользуется большой популярностью и в наши дни.

Настоящее розовое вино получают исключительно из красного винограда, не смешивая белое и красные вина, как многие думают.

Читайте также: С чем пить вино: ТОП-6 вкусных закусок

Для этого виноделы используют метод короткой мацерации . Мацерация – это процесс выдержки свежевыжатого виноградного сока на шкурках винограда, однако если при производстве красного вина этот процесс длится до недели времени, то при производстве розового вина – от нескольких часов до суток.

Мацерація

Розовое вино получают путем мацерации, а не смешивания белого и красного вин

В зависимости от времени мацерации мы можем получить очень нежный розовый оттенок (процесс займет 4 часа), или насыщенно розовый, практически красный (процесс займет около суток).

Читайте также: Каберне и Мерло: в чем заключается основное различие между винами

В результате такой технологии производства розовое вино содержит меньше танинов, поэтому и температура охлаждения может быть понижена до 8 – 13 °C.

Розовые вина как правило используют в роли аперитива. Хорошо они дополняют блюда из рыбы и морепродуктов – и вообще подходят к большинству блюд.

Рожеве вино

Розовое вино – прекрасный аперитив

Сегодня существует много разновидностей розовых вин, однако самыми популярными являются три стиля: прованский (сухие вина нежно-розового цвета), Тавель (насыщенно розового цвета, с высоким содержанием алкоголя и низкой кислотностью) и анжуйский – легкие полусладкие вина с фруктовым вкусом. К слову, именно Тавель был любимым вином всемирно известных писателей Оноре де Бальзака и Эрнеста Хемингуэя.

Теги: Новости Украины Алкоголь Винные традиции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Какие сюрпризы подготовил Трамп для предстоящей встречи с Путиным
сегодня, 16:00 Какие сюрпризы подготовил Трамп для предстоящей встречи с Путиным
Іван Яковина 1
Коли холодильник перемагає розум: навіщо терористи зменшили комендантську годину
сегодня, 15:03 Коли холодильник перемагає розум: навіщо терористи зменшили комендантську годину
Олексій Чибісов 687
10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
сегодня, 11:58 10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
Все про здоров'я 750
Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
сегодня, 08:43 Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
Ілля Кенігштейн 1281
Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
сегодня, 08:03 Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
2125
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук