Не смешивать: как рождается любимое розовое вино Хемингуэя

Букет и вкус как у белого вина, а цвет приближен к красному – как такое возможно? Все очень просто – перед вами розовое вино – ароматный и легкий напиток, который пользуется большой популярностью и в наши дни.

Настоящее розовое вино получают исключительно из красного винограда, не смешивая белое и красные вина, как многие думают.

Читайте также: С чем пить вино: ТОП-6 вкусных закусок

Для этого виноделы используют метод короткой мацерации . Мацерация – это процесс выдержки свежевыжатого виноградного сока на шкурках винограда, однако если при производстве красного вина этот процесс длится до недели времени, то при производстве розового вина – от нескольких часов до суток.

Розовое вино получают путем мацерации, а не смешивания белого и красного вин

В зависимости от времени мацерации мы можем получить очень нежный розовый оттенок (процесс займет 4 часа), или насыщенно розовый, практически красный (процесс займет около суток).

Читайте также: Каберне и Мерло: в чем заключается основное различие между винами

В результате такой технологии производства розовое вино содержит меньше танинов, поэтому и температура охлаждения может быть понижена до 8 – 13 °C.

Розовые вина как правило используют в роли аперитива. Хорошо они дополняют блюда из рыбы и морепродуктов – и вообще подходят к большинству блюд.

Розовое вино – прекрасный аперитив

Сегодня существует много разновидностей розовых вин, однако самыми популярными являются три стиля: прованский (сухие вина нежно-розового цвета), Тавель (насыщенно розового цвета, с высоким содержанием алкоголя и низкой кислотностью) и анжуйский – легкие полусладкие вина с фруктовым вкусом. К слову, именно Тавель был любимым вином всемирно известных писателей Оноре де Бальзака и Эрнеста Хемингуэя.