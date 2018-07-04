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Не змішувати: як народжується улюблене рожеве вино Хемінгвея

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Рожеве вино
Рожеве вино / pixabay.com

Букет і смак як в білого вина, а колір наближений до червоного – як таке можливе? Все дуже просто – перед вами – рожеве вино, ароматний і легкий напій, який користується великою популярністю і в наші дні.

Справжнє рожеве вино отримують виключно з червоного винограду, не змішуючи біле та червоні вина, як багато хто думає.

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Для цього винороби використовують метод короткої мацерації. Мацерація – це процес витримки свіжовижатого виноградного соку на шкірках винограду, однак якщо при виробництві червоного вина цей процес триває до тижня часу, то при виробництві рожевого вина – від кількох годин до однієї доби.

Мацерація
Рожеве вино отримують шляхом мацерації, а не змішування білого та червоного вин

В залежності від часу мацерації ми можемо отримати дуже ніжний рожевий відтінок (процес триватиме 4 години), або насичено рожевий, практично червоний (процес триватиме близько доби).

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У результаті такої технології виробництва рожеве вино містить менше танінів, тому і температура охолодження може бути знижена до 8 – 13 °C.

Рожеві вина зазвичай використовують в ролі аперитиву. Добре вони доповнюють також страви з риби і морепродуктів – і взагалі підходять до більшості страв.

Рожеве вино
Рожеве вино – прекрасний аперитив

Сьогодні існує багато різновидів рожевих вин, однак найпопулярнішими є три стилі: прованський (сухі вина ніжно-рожевого кольору), Тавель (насичено рожевого кольору, з високим вмістом алкоголю і низькою кислотністю) та анжуйський – легкі напівсолодкі вина з фруктовим смаком. До слова, саме Тавель був улюбленим вином всесвітньо відомих письменників Оноре де Бальзака та Ернеста Хемінгуея.

Теги: Новини України Алкоголь Винні традиції
Джерело: 24 Канал
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