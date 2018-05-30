"Как день рождения Украины": Порошенко принял у себя Бабченко – фото, видео

Президент Петр Порошенко встретился с журналистом Аркадием Бабченко, после того как стало известно, что его "убийство" было спецоперацией СБУ.

Вечером, 29 мая, появилась информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

Читайте также: Воскрешение Аркадия Бабченко: как инсценировали "убийство" журналиста и почему это важно

30 мая стало известно, что Аркадий Бабченко жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

В этот же день в Киеве был задержан организатор покушения на Бабченко.

Пользователи соцсетей не сдерживают эмоций по поводу этой эффектной спецоперации СБУ.

А самого "воскресшего" журналиста уже принял на Банковой Петр Порошенко.

Сегодня миллионы людей празднуют третий день рождения Аркадия Бабченко как день рождения Украины, день рождения всей нации, которая чрезвычайно классно сдала экзамен на государственность,

– говорится в сообщении в Twitter Порошенко.

На видео, которое обнародовала пресс-служба главы государства, видно, как Порошенко по-дружески похлопывает Бабченко по плечу.

Он признался, что знал о спецоперации СБУ, однако, кроме него, больше никто в АП об этом не знал, и ему было очень больно смотреть на огорченные лица людей.

Сьогодні мільйони людей святкують третій день народження Аркадія Бабченка як день народження України, день народження усієї нації, яка надзвичайно класно склала іспит на державність pic.twitter.com/9oRbCwkQBC — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 травня 2018 р.

Смотрите видео со встречи Порошенко и Бабченко:

Ранее Порошенко сообщил, что поручил приставить к Бабченко и его семьи круглосуточную охрану.