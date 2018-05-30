"Як день народження України": Порошенко прийняв у себе Бабченка – фото, відео

Президент Петро Порошенко зустрівся з журналістом Аркадієм Бабченком, після того як стало відомо, що його "вбивство" було спецоперацією СБУ.

Ввечері 29 травня з’явилась інформація про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

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30 травня стало відомо, що Аркадій Бабченко живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



Цього ж дня у Києві був затриманий організатор замаху на Бабченка.

Користувачі соцмереж не стримують емоцій щодо цієї ефектної спецоперації СБУ.

А самого "воскреслого" журналіста уже прийняв на Банковій Петро Порошенко.

Сьогодні мільйони людей святкують третій день народження Аркадія Бабченка як день народження України, день народження усієї нації, яка надзвичайно класно склала іспит на державність,

– йдеться у повідомленні в Twitter Порошенка.

На відео, яке оприлюднила прес-служба глави держави, видно, як Порошенко по-дружньому поплескує Бабченка по плечу.

Він зізнався, що знав про спецоперацію СБУ, проте, крім нього, більше ніхто в АП про це не знав і йому було дуже боляче дивитись на засмучені обличчя людей.

Сьогодні мільйони людей святкують третій день народження Аркадія Бабченка як день народження України, день народження усієї нації, яка надзвичайно класно склала іспит на державність pic.twitter.com/9oRbCwkQBC — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 травня 2018 р.

Дивіться відео із зустрічі Порошенка та Бабченка:

Раніше Порошенко повідомив, що доручив приставити до Бабченка та його родини цілодобову охорону.