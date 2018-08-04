Как депутаты умудряются покупать элитные авто за копейки: инфоргафика

Украинские чиновники умеют покупать элитные авто всего по цене "Жигулей". Это выяснили журналисты-расследователи BIHUS.info, проанализировав их декларации.

Самой популярной маркой среди чиновников является немецкий автомобиль Volkswagen.

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Любят нардепы также Toyota, Mitsubishi, а еще Mercedes, Audi и BMW.



Любимая марка чиновников Volkswagen



Популярные марки машин среди чиновников



Интересно, что машины, которые стоят тысячи долларов, украинским чиновникам удавалось покупать за каких-то 50 тысяч гривен. К примеру, столичная коммунальщица Татьяна Шуберт, которой элитный электрокар Tesla за 40 тысяч долларов, удалось приобрести за 50 тысяч гривен. Журналистам она объяснила, что машину якобы подарил сын. По такой цене должностные лица только в 2017 году приобрели почти тысячу авто.

В начале 2017 года Национальный банк Украины установил предельную сумму расчета наличными – 50 тысяч гривен. То есть, если вы покупаете что-то за 50 тысяч гривен, то можете рассчитаться наличными, если покупаете что-то дороже 50 тысяч рублей вы вынуждены эти деньги положить в банк и уже производить расчет через банковские операции,

– пояснил журналист BIHUS.info Антон Столяров.

То есть стоимость авто оплачивают сполна, а договор купли продажи продавец оформляет не выше 50 тысяч гривен. Так и в декларации меньше кругленьких сумм, и не нужно выполнять банковских операций, и налогов меньше.

Чем за меньшую цену вы покупаете, например, автомобиль или квартиру, тем дешевле вам эта операция обойдется,

– отметил банкир Александр Савченко.

Самое интересное, что за такие сомнительные операции, закон наказания не предусматривает.