15:30
4 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
29°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 21°C
  • понедельник
    24°C 19°C
  • вторник
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшное наказание библиотекой. Жареные факты про Овального
Вєсті Кремля
21:00, 3 августа
Вести.UA. Ляшко подрабатывает риэлтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:59, 3 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Как депутаты умудряются покупать элитные авто за копейки: инфоргафика

141 Читати новину українською

Украинские чиновники умеют покупать элитные авто всего по цене "Жигулей". Это выяснили журналисты-расследователи BIHUS.info, проанализировав их декларации.

Самой популярной маркой среди чиновников является немецкий автомобиль Volkswagen.

Читайте также: Журналисты обнаружили в США элитную недвижимость заместителя главы КДКП: впечатляющие суммы

Любят нардепы также Toyota, Mitsubishi, а еще Mercedes, Audi и BMW.


Любимая марка чиновников Volkswagen

 
Популярные марки машин среди чиновников

Интересно, что машины, которые стоят тысячи долларов, украинским чиновникам удавалось покупать за каких-то 50 тысяч гривен. К примеру, столичная коммунальщица Татьяна Шуберт, которой элитный электрокар Tesla за 40 тысяч долларов, удалось приобрести за 50 тысяч гривен. Журналистам она объяснила, что машину якобы подарил сын. По такой цене должностные лица только в 2017 году приобрели почти тысячу авто.

В начале 2017 года Национальный банк Украины установил предельную сумму расчета наличными – 50 тысяч гривен. То есть, если вы покупаете что-то за 50 тысяч гривен, то можете рассчитаться наличными, если покупаете что-то дороже 50 тысяч рублей вы вынуждены эти деньги положить в банк и уже производить расчет через банковские операции,
– пояснил журналист BIHUS.info Антон Столяров.

То есть стоимость авто оплачивают сполна, а договор купли продажи продавец оформляет не выше 50 тысяч гривен. Так и в декларации меньше кругленьких сумм, и не нужно выполнять банковских операций, и налогов меньше.

Чем за меньшую цену вы покупаете, например, автомобиль или квартиру, тем дешевле вам эта операция обойдется,
– отметил банкир Александр Савченко.

Самое интересное, что за такие сомнительные операции, закон наказания не предусматривает.

Автор: Эдуард Крижановский
Теги: Новости Украины Деньги Недвижимость Коррупция Верховная Рада Авто
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
НАЗК міг перевірити мільйон декларацій за 12 годин, але...
сегодня, 15:00 НАЗК міг перевірити мільйон декларацій за 12 годин, але...
Олександра Дрік
Коррупция в медицинской сфере: у каждого шестого украинца просили взятку
сегодня, 14:00 Коррупция в медицинской сфере: у каждого шестого украинца просили взятку
Свадебный букет и маникюр: смогли бы вы стать принцессой
сегодня, 13:00 Свадебный букет и маникюр: смогли бы вы стать принцессой
Уляна Корицька
Недобросовестные авиакомпании и туроператоры: как возместить убытки пассажира
сегодня, 12:45 Недобросовестные авиакомпании и туроператоры: как возместить убытки пассажира
Яніна Ткачук 361
Гаряче літо 2018: чи вдасться Кличку витримати удар
сегодня, 12:02 Гаряче літо 2018: чи вдасться Кличку витримати удар
Петро Охотін
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Стихи Кобзаря на разных языках мира прозвучали в национальном музее Тараса Шевченко
 10 марта 2015 , 16:16
Трамп хочет быть другом Путина и боится его, – экс-сотрудник Пентагона
 10 декабря 2017 , 16:20
Звезда Реала побрился налысо после получения чемпионства Испании
 22 мая 2017 , 16:42
Игрок Шахтера заинтересовал 4 топ-клуба АПЛ и стал героем обложки в Англии – клуб Ахметова отпугивает претендентов
 28 января , 12:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук