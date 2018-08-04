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Як депутати примудряються купувати елітні авто за копійки: інфографіка

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Українські чиновники вміють купувати елітні авто всього за ціною "Жигулів". Це з'ясували журналісти-розслідувачі BIHUS.info, проаналізувавши їхні декларації.

Найпопулярнішою маркою серед чиновників є німецький автомобіль Volkswagen.

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Полюбляють нардепи також Toyota, Mitsubishi, а ще Mercedes, Audi та BMW.


Улюблена марка чиновників Volkswagen

 
Популярні марки машин серед чиновників

Цікаво, що машини, які коштують тисячі доларів, українським посадовцям вдавалося купувати за якихось 50 тисяч гривень. До прикладу, столична комунальниця Тетяна Шуберт, якій елітний електрокар Tesla за 40 тисяч доларів, вдалося придбати за 50 тисяч гривень. Журналістам вона пояснила, що машину нібито подарував син. За такою ціною посадовці лише у 2017 році придбали майже тисячу авто.

На початку 2017 року Національний банк України встановив граничну суму розрахунку готівкою – 50 тисяч гривень. Тобто, якщо ви купуєте щось до 50 тисяч гривень, то можете розрахуватися готівкою, якщо купуєте щось дорожче 50 тисяч гривень ви змушені ці гроші покласти в банк і вже проводити розрахунок через банкові операції,
– пояснив журналіст BIHUS.info Антон Столяров.

Тобто вартість авто оплачують сповна, а угоду купівлі продажу продавець оформлює не вище 50 тисяч гривень. Так і у декларації менше кругленьких сум, і не потрібно виконувати банківських операцій, і податків менше.

Чим за меншу ціну ви купуєте, наприклад, автомобіль чи квартиру, тим дешевше вам ця операція обійдеться,
– зазначив банкір Олександр Савченко.

Найцікавіше, що за такі сумнівні операції, закон покарання не передбачає.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Нерухомість Гроші Авто Верховна Рада Корупція
Джерело: 24 канал
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