Журналісти виявили у США елітну нерухомість заступника голови КДКП: вражаючі суми

Журналісти розповіли, як родина заступника голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віктора Шемчука здобула елітне майно в США загальною вартістю близько 550 тисяч доларів.

Про це повідомляє програма "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший).

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Згідно з розслідуванням "Американська мрія" прокурорського наглядача", у 2010 році племінниця Віктора Шемчука – на той час 21-річна студентка Аліна Люба оформила на себе право власності на пентхаус в американському місті Авентура (штат Флорида) у комплексі Mystic Pointe. Квартира на останньому поверсі комплексу загальною площею 128 квадратних метрів і панорамним видом на океан була придбана за 325 тисяч доларів.



Житловий комплекс Mystic Pointe

Згідно з інформацією журналістів, отриманою від джерел у Міністерстві юстиції, майже одразу після придбання цього пентхаусу Аліна Люба видала доручення на розпорядження всім своїм майном самому Віктору Шемчуку. І не лише в Україні, але й за кордоном. Ця довіреність діє й досі.



Пентхаус, який придбала племінниця Віктора Шемчука Аліна Люба

Відповідно до історичних даних офіційного американського реєстру, за півроку, у березні 2011-го, Віктор Шемчук сам придбав нерухомість у тому ж місті Авентура (штат Флорида) – на відстані кілометра від житла, оформленого на його племінницю. Це квартира площею 120 квадратних метрів у комплексі Alaqua Condominium на березі Атлантичного океану.



Житловий комплекс Alaqua Condominium

Сума угоди при купівлі становила 219 тисяч доларів.

"Проте за два роки квартира вибула з його власності за дивних обставин – сума угоди становила лише 2 тисячі доларів, що більше схоже на подарунок. Нова власниця – американка, на зв’язок із журналістами так і не вийшла",

– йдеться в розслідуванні "Схем".



Нерухомість в Alaqua Condominium Шемчук продав лише за 2 тисячі доларів

Журналісти порівняли підписи на офіційних американських документах при купівлі-продажі квартири з підписом, який використовує Шемчук на офіційних українських документах.



Підписи Віктора Шемчука

Місто Авентура, в якому у 2010-2011 роках родина Шемчуків придбала нерухомості на півмільйона, розташоване в 30 кілометрах від Маямі, у прибережній смузі. Аліна Люба залишається власницею пентхаусу в Mystic Pointe і донині.

"Схеми" зіставили факти біографії Віктора Шемчука та його племінниці. Нині юристка Аліна Люба раніше стажувалася у Сімферопольській прокуратурі, де працював Шемчук, а також – у комітеті Верховної Ради, до якого Шемчук входив як народний депутат. Крім того, Аліна Люба була однією з засновниць Федерації водномоторного спорту, яку очолює її дядько Віктор Шемчук.



Аліна Люба і Віктор Шемчук мають близькі сімейні стосунки

У телефонній розмові племінниця члена КДКП відмовилась відповідати на запитання про походження коштів на придбання майна, оформленого на неї.

Журналісти ставили запитання й самому Шемчуку у кулуарах під час засідання КДКП, але він також відповіді уникнув, звинувативши журналістів у провокації. Згодом на телефонні дзвінки та письмові запитання не відповів.



Віктор Шемчук

Юристи пояснюють, що така схема придбання нерухомості – коли майно записується на родичів, яких не потрібно вказувати у декларації, – доволі поширена серед українських посадовців.

Віктор Шемчук з 1994 року працює у державних органах. Починав зі стажиста та помічника прокурора в прокуратурі Тернополя і дійшов до посади виконувача обов’язків Генерального прокурора України за президентства Віктора Ющенка. Також був народним депутатом, входив до фракції "Блоку НУ-НС", а за часів Віктора Януковича майже півроку очолював Львівську область. Нині, за Петра Порошенка, він – заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Ця комісія оцінює фаховість тих, хто хоче працювати в прокуратурі, а в разі порушень в роботі визначає дисциплінарну відповідальність, переводить та звільняє прокурорів з посади.

Відповідно до даних "Схем" з органів ДФС, із 2013 до 2017 року офіційні доходи Віктора Шемчука загалом становили менше ніж 2 мільйонів гривень. Його дружина Наталія за цей час доходів майже не отримувала, а фірма, в якій вона фігурує в засновниках, теж прибутків не показувала.