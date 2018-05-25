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Как должен выглядеть идеальный кандидат в президенты Украины: появилось забавное фото

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Идеальный кандидат в президенты Украины на мнение юзеров
Идеальный кандидат в президенты Украины на мнение юзеров / Фото из Facebook

Идеальный кандидат на выборах Президента Украины должен быть похожим одновременно на певца Иво Бобула, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского.

Соответствующее фото показал журналист Богдан Буткевич на своей странице в Facebook.

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"Что будет, если объединить Иво Бобула, Славка Вакарчука и Владимира Зеленского? Будет идеальный украинский кандидат в президенты - Слава Бобуленский!", – написал он.

В комментариях пользователи сети бурно отреагировали на этот пост журналиста и даже начали предлагать свои варианты "идеального кандидата" на президентские выборы.

В частности, юзеры "добавили" к картинке Буткевича певца Олега Винника и народного артиста Украины Павла Зиброва.


Идеальный кандидат в Президенты Украины от пользователей соцсетей

Теги: Новости Украины Курьезные новости Президент Украины
Источник: 24 Канал
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