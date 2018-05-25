Як має виглядати ідеальний кандидат у президенти України: з'явилося кумедне фото

Ідеальний кандидат на вибори Президента України має бути схожим одночасно на співака Іво Бобула, лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука та шоумена Володимира Зеленського.

Відповідне фото показав журналіст Богдан Буткевич на своїй сторінці у Facebook.

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"Що буде, якщо об'єднати Іво Бобула, Славка Вакарчука та Володимира Зеленського? Буде ідеальний український кандидат в президенти – Славко Бобуленський!", – написав він.

У коментарях користувачі мережі бурхливо відреагували на цей пост журналіста і навіть почали пропонувати свої варіанти "ідеального кандидата" на президентські вибори.

Зокрема, юзери "додали" до картинки Буткевича співака Олега Винника та народного артиста України Павла Зіброва.



Ідеальний кандидат у Президенти України від користувачів соцмереж