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      Как голосовать не по месту прописки: ЦИК упростила процедуру

      22 Читати новину українською
      Парламентские выборы 2019
      Парламентские выборы 2019 / 24 канал

      Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Центральная избирательная комиссия упростила процедуру голосования не по месту регистрации. Уже на этих парламентских выборах украинцы смогут сменить место голосования, подав лишь заявление и паспорт.

      Об изменениях в постановлении от 2012 года относительно временного изменения места голосования избирателя ЦИК сообщила на заседании 29 мая.

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      Там отметили, что теперь не нужно подавать документы, подтверждающие необходимость изменения места голосования.

      Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает представление документов (копий документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса,
      – сказали в ЦИК.

      А это означает, что для изменения голосования нужны только паспорт и соответствующее заявление.

      Что нужно сделать, чтобы проголосовать не по месту регистрации:

      1. До 15 июля нужно прийти в Госреестр избирателей в том городе, где планируете голосовать.
      2. С собой надо взять паспорт.
      3. На месте написать заявление с просьбой временно сменить место голосования.
      4. Тогда вам предоставят удостоверение о временном изменении места голосования, с которым (а также с паспортом) надо будет прийти голосовать 21 июля.​

      Как голосовать на парламентских выборах:

      1. Согласно пропорциональной системе избиратели во время голосования получат два бюллетеня: для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательных округах.
      2. Если вы будете находиться за пределами своего округа (по месту регистрации), вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Парламентские выборы 2019 ЦИК
      Источник: 24 Канал
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