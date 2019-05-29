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      Як голосувати не за місцем прописки: ЦВК спростила процедуру

      90 Читать новость на русском
      Парламентські вибори 2019
      Парламентські вибори 2019 / 24 канал

      Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. Центральна виборча комісія спростила процедуру голосування не за місцем реєстрації. Вже на цих парламентських виборах українці зможуть змінити місце голосування, подавши лише заяву і паспорт.

      Про зміни до постанови від 2012 року щодо тимчасової зміни місця голосування виборця ЦВК повідомила на засіданні 29 травня.

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      Там зазначили, що тепер не потрібно подавати документи, які підтверджують необхідність зміни місця голосування.

      Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси тепер не передбачає подання документів (копій документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси,
      – сказали в ЦВК.

      А це означає, що для зміни голосування потрібні лише паспорт та відповідна заява. 

      ►Що треба зробити, аби проголосувати не за місцем реєстрації:

      1. До 15 липня треба прийти в Держреєстр виборців у тому місті, де плануєте голосувати.
      2. З собою треба взяти паспорт.
      3. На місці написати заяву з проханням тимчасово змінити місце голосування.
      4. Тоді вам нададуть посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, з яким (а також з паспортом) треба буде прийти голосувати 21 липня.

      ►Як голосувати на парламентських виборах:

      1. Відповідно до пропорційної системи виборці під час голосування отримають два бюлетені: для голосування у загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчих округах.
      2. Якщо ви будете перебувати за межами свого округу (не за місцем реєстрації), ви зможете проголосувати лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
      blog_ava
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 Канал
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