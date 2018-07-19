Как государство обеспечило украинцам бедное существование и фактически заставило их воровать

Пока Ахметов не сидит, нельзя даже думать о том, чтобы наказывать простого квартирного вора, который живет по понятиям. Надо требовать отменить наказание для честных квартирных воров, ведь им тоже хочется кушать, а как они еще обеспечат свои семьи, если им запрещают воровать. Это фактически репрессии.

Об этом рассказывает Сергей Фурса в своем блоге "Финансовая грамотность".

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"Сколько еще украинцы должны переплачивать за товары, произведенные в Европе или в Китае? Все таможни должны быть распущены в течение 24 часов. Государство грабит предприятия, заставляя их платить пошлину. Почему они на таком уровне? Кто посмел и решил, что именно так должно быть? Пока Коломойский не сидит, никто не имеет право останавливать контрабандистов", – отметил Фурса.

По его словам, за ними должны пройти колонны лесников, которые вырубают леса. Они должны предупредить парламент, что недопустимо проводить репрессии против честных лесорубов. Никто не имеет право ограничивать человека в его праве рубить деревья. Деревья растут на украинской земле, а они украинцы, а значит вольны распоряжаться своими деревьями. В конце концов, у них нет других способов прокормить свои семьи. Государство не обеспечило их достаточно, они вынуждены сами бороться за существование.

Лесорубы должны требовать, чтобы инициативы по контролю за вырубкой леса были убраны с повестки дня. Пока Фирташ не сидит, честные лесорубы имеют право делать все, что они захотят. Большую толпу могут привести копатели янтаря. У них даже будет лидер в парламенте. И они должны требовать, чтобы государство не мешало им просто делать свою работу. И нечего тут прикрываться экологией. Пока страна бедная, никого не интересует, что они уничтожают леса,

– подчеркнул эксперт.

Он также сказал, что это честная работа честных людей. Ведь государство не обеспечило их другой работой. Их само государство выгнало в лес и спасибо еще, что они копают янтарь, а не грабят прохожих. Тем более, что грабить – это честный труд, ведь государство заставило их воровать. Государство должно остановить репрессии, убрать силовиков и забыть о существовании данной отрасли. Нельзя легализовать копания янтаря, ведь тогда придется платить налоги, а они слишком высокие.

Видео полного выпуска видеоблога "Финансовая грамотность" за 19 июля 2018: