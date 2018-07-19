Як держава забезпечила українцям бідне існування і фактично змусила їх красти

Поки Ахметов не сидить, не можна навіть думати про те, щоб карати простого квартирного злодія, який живе за поняттями. Треба вимагати скасувати покарання для чесних квартирних злодіїв, адже їм теж хочеться їсти, а як вони ще забезпечать свої сім'ї, якщо їм забороняють красти. Це фактично репресії.

Про це розповідає Сергій Фурса у своєму блозі "Фінансова грамотність".

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"Доки українці повинні переплачувати за товари, вироблені в Європі або в Китаї? Всі митниці повинні бути розпущені протягом 24 годин. Держава грабує підприємства, змушуючи їх платити мита. Чому вони на такому рівні? Хто посмів і вирішив, що саме так повинно бути? Поки Коломойський не сидить, ніхто не має право зупиняти контрабандистів", – зазначив Фурса.

За його словами, за ними повинні пройти колони лісників, які вирубують ліси. Вони повинні попередити парламент, що неприпустимо проводити репресії проти чесних лісорубів. Ніхто не має право обмежувати людину в його праві рубати дерева. Дерева ростуть на українській землі, а вони українці, а значить вільні розпоряджатися своїми деревами. Зрештою, у них немає інших способів прогодувати свої сім'ї. Держава не забезпечила їх досить, вони змушені самі боротися за існування.

Лісоруби повинні вимагати, щоб ініціативи з контролю за вирубкою лісу були прибрані з порядку денного. Поки Фірташ не сидить, чесні лісоруби мають право робити все, що вони захочуть. Великий натовп можуть привести бурштинокопачі. У них навіть буде лідер в парламенті. І вони повинні вимагати, щоб держава не заважала їм просто робити свою роботу. І нема чого тут прикриватися екологією. Поки країна бідна, нікого не цікавить, що вони знищують ліси,

– наголосив експерт.

Він також сказав, що це чесна робота чесних людей. Адже держава не забезпечила їх іншою роботою. Їх сама держава вигнала в ліс і спасибі ще, що вони копають бурштин, а не грабують перехожих. Тим більше, що грабувати – це чесна праця, адже держава змусила їх красти. Держава повинна зупинити репресії, прибрати силовиків і забути про існування даної галузі. Не можна легалізувати копання бурштину, адже тоді доведеться платити податки, а вони занадто високі.

Відео повного випуску відеоблогу "Фінансова грамотність" за 19 липня 2018: