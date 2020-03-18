Как государству помочь бизнесу выжить во время карантина: объяснение эксперта

Введение карантина как такового – это уже риски для бизнеса. Для части бизнеса без серьезной финансовой подушки это может закончиться банкротством.

Об этом в комментарии 24 каналу заявил вице-президент по операционной деятельности корпорации "Биосфера" Ирина Нестеренко.

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По ее словам, для части бизнеса введение карантина будет означать полную временную остановку, например для ТРЦ, заведений общественного питания и торговых точек, которые не продают продукты питания, хозяйственные товары или лекарства. Для части бизнеса – это принесет осложнения, разрушение сложившихся логистических цепочек, перебои в поставках сырья, готовой продукции, комплектующих.

Для ряда компаний, по словам Нестеренко, все это приведет к потере прибыли, сокращению рабочих мест, уменьшению заработных плат за возможный переход на сокращенный рабочий день. Для части бизнеса без серьезной финансовой подушки это может закончиться банкротством, поскольку сейчас сложно сказать, как долго продлятся введенные ограничения.

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Из первоочередных задач, которыми правительство может поддержать украинский бизнес, Нестеренко выделила недопущение дефолта.

Первоочередной задачей правительства должно стать недопущение дефолта через достижение договоренностей с МВФ – это обезопасит рынок от спекуляций и сразу же его успокоит. Бизнесу всегда необходима стабильность на валютном рынке, поэтому, конечно, нам бы хотелось, чтобы заложенный в бюджет 2020 года курс гривна-доллар выдерживался. А с ним и баланс доходной и расходной части бюджета,

– сказала она.

Нестеренко также добавила, что любому бизнесу гораздо сложнее держаться на плаву в ситуации глобального кризиса финансово-банковской системы и отсутствия макроэкономической стабильности.

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Из конкретных мер, которыми государство может поддержать бизнес, по словам Нестеренко, могла бы стать отсрочка НДС на 12 месяцев для тех предприятий, которые продолжают инвестировать в технологическое оборудование, несмотря на сложность ситуации. Для тех же ресторанов в период их временного закрытия была бы очень ощутимой и уместной отмена обязательного удержания налогов из зарплат сотрудников, отправленных в принудительные отпуска на время карантина. Кроме того, бизнесу необходим мораторий на налоговые проверки и гарантии невозможности досрочного взыскания задолженности по кредитам.

Конечно, наиболее ощутимой поддержкой стало бы введение налоговых и кредитных каникул на период карантина, но мы прекрасно понимаем, что это возможно только в случае полной гарантии ненарушения экономической стабильности в стране и способности финансировать критически необходимые статьи бюджета,

– добавила она.

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