Як державі допомогти бізнесу вижити під час карантину: пояснення експерта

Введення карантину як такого – це вже ризики для бізнесу. Для частини бізнесу без серйозної фінансової подушки це може закінчитися банкрутством.

Про це у коментарі 24 каналу заявили віце-президент з операційної діяльності корпорації "Біосфера" Ірина Нестеренко.

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За її словами, для частини бізнесу введення карантину означатиме повну тимчасову зупинку, як наприклад для ТРЦ, закладів громадського харчування та торгових точок, які не продають продукти харчування, господарські товари або ліки. Для частини бізнесу – це принесе ускладнення, руйнування сформованих логістичних ланцюжків, перебої у поставках сировини, готової продукції, комплектуючих.

Для ряду компаній, за словами Нестеренко, все це призведе до втрати прибутку, скорочення робочих місць, зменшення заробітних плат через можливий перехід на скорочений робочий день. Для частини бізнесу без серйозної фінансової подушки це може закінчитися банкрутством, оскільки зараз складно сказати, як довго триватимуть запроваджені обмеження.

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З першочергових завдань, якими уряд може підтримати український бізнес, Нестеренко виокремила недопущення дефолту

Першочерговим завданням уряду має стати недопущення дефолту через досягнення домовленостей з МВФ – це убезпечить ринок від спекуляцій і відразу ж його заспокоїть. Бізнесу завжди необхідна стабільність на валютному ринку, тому, звичайно, нам би хотілося, щоб закладений у бюджет 2020 курс гривня-долар витримувався. А з ним і баланс дохідної та видаткової частини бюджету,

– сказала вона.

Нестеренко також додала, що будь-якому бізнесу набагато складніше триматися на плаву в ситуації глобальної кризи фінансово-банківської системи і відсутність макроекономічної стабільності.

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З конкретних заходів, якими держава може підтримати бізнес, за словами Нестеренко, могла б стати відстрочка ПДВ на 12 місяців для тих підприємств, які продовжують інвестувати у технологічне обладнання, незважаючи на складність ситуації. Для тих же ресторанів у період їх тимчасового закриття було б дуже відчутним і доречною скасування обов'язкового утримання податків з зарплат співробітників, відправлених у примусові відпустки на час карантину. Крім того, бізнесу необхідний мораторій на податкові перевірки і гарантії неможливості дострокового стягнення заборгованості по кредитах.

Звичайно, найбільш відчутною підтримкою стало б введення податкових і кредитних канікул на період карантину, але ми прекрасно розуміємо, що це можливо тільки у разі повної гарантії непорушення економічної стабільності в країні і здатності фінансувати критично необхідні статті бюджету,

– додала вона.

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