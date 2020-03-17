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      Зеленський збирав олігархів на Банковій: хто прийшов на зустріч і про що домовились

      - Читать новость на русском
      Зустріч представників бізнесу та Зеленського через коронавірус / Пресслужба Офісу Президента

      Володимир Зеленський 17 березня зібрав в Офісі Президента олігархів та крупних бізнесменів. Під час цієї зустрічі глава держави домовився із ними про створення окремого фонду, що зможе забезпечувати лікарні необхідними засобами захисту.

      Про це на своїй фейсбук-сторінці написав бізнесмен Андрій Ставніцер, який був на зустрічі з президентом. За його словами, на запрошення Зеленського приїхали 15 бізнесменів, серед них – олігархи Віктор Пінчук, Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Сергій Тігіпко, співвласник "Кернел груп" Андрій Веревський, співвласник корпорації "ІСД" Віталій Гайдук, власник Rozetka.ua Владислав Чечоткін. Був на зустрічі також новопризначений глава Мінекономіки Ігор Петрашко.

      До теми Зеленський зустрівся з олігархами на Банковій: говорили про коронавірус

      Домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе забезпечувати лікарні необхідними засобами. Крім грошей, будемо допомагати людьми, ресурсами, логістикою, досвідом,
      – розповів Ставніцер.

      За словами бізнесмена першочергове питання, яке розглядали на зустрічі стосувалося апаратів для штучної вентиляції легень.

      З цим все погано, лікарні катастрофічно не готові. І тести потрібні обох типів. З тестами питання більш-менш вирішене, в суботу (21 березня – 24 канал) приїде перший мільйон експрес-тестів,
      – переповів Ставніцер висвітлену президентом ситуацію.

      До слова, експрес-тест у першу чергу передадуть на передову.

      Карантин в Україні через пандемію коронавірусу: основне станом на 17 березня

      • Україна ввела карантин на своїй територій через пандемію коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.
      • Окрім того, держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • З 12:00 18 березня обмеження стосуватимуться і міжміського транспорту. Будуть заборонені будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення.
      • У містах діють суворі обмеження на користування громадським транспортом, у маршрутках можна їздити лише по 10 осіб, а у вагонах трамваю та тролейбусах по 20. Метро у Києві, Дніпрі та Харкові упродовж 17 березня взагалі припиняють роботу.
      • Також у містах закриваються усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки і страхові компанії.
      • У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня введений режим надзвичайної ситуації.
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      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини політики Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Володимир Зеленський Бізнес Офіс Президента
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