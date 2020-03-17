Зеленський збирав олігархів на Банковій: хто прийшов на зустріч і про що домовились

Володимир Зеленський 17 березня зібрав в Офісі Президента олігархів та крупних бізнесменів. Під час цієї зустрічі глава держави домовився із ними про створення окремого фонду, що зможе забезпечувати лікарні необхідними засобами захисту.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав бізнесмен Андрій Ставніцер, який був на зустрічі з президентом. За його словами, на запрошення Зеленського приїхали 15 бізнесменів, серед них – олігархи Віктор Пінчук, Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Сергій Тігіпко, співвласник "Кернел груп" Андрій Веревський, співвласник корпорації "ІСД" Віталій Гайдук, власник Rozetka.ua Владислав Чечоткін. Був на зустрічі також новопризначений глава Мінекономіки Ігор Петрашко.

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Домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе забезпечувати лікарні необхідними засобами. Крім грошей, будемо допомагати людьми, ресурсами, логістикою, досвідом,

– розповів Ставніцер.

За словами бізнесмена першочергове питання, яке розглядали на зустрічі стосувалося апаратів для штучної вентиляції легень.

З цим все погано, лікарні катастрофічно не готові. І тести потрібні обох типів. З тестами питання більш-менш вирішене, в суботу (21 березня – 24 канал) приїде перший мільйон експрес-тестів,

– переповів Ставніцер висвітлену президентом ситуацію.

До слова, експрес-тест у першу чергу передадуть на передову.

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