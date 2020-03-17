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      Зеленский собирал олигархов на Банковой: кто пришел на встречу и о чем договорились

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      Владимир Зеленский 17 марта собрал в Офисе Президента олигархов и крупных бизнесменов. Во время этой встречи глава государства договорился с ними о создании отдельного фонда, который сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами защиты.

      Об этом на своей фейсбук-странице написал бизнесмен Андрей Ставницер, который был на встрече с президентом. По его словам, по приглашению Зеленского приехали 15 бизнесменов, среди них – олигархи Виктор Пинчук, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тигипко, совладелец "Кернел групп" Андрей Веревский, совладелец корпорации "ИСД" Виталий Гайдук, владелец Rozetka.ua Владислав Чечеткин. Был на встрече также новоназначенный глава Минэкономики Игорь Петрашко.

      К теме Зеленский встретился с олигархами на Банковой: говорили о коронавирусе

      Договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами. Кроме денег, будем помогать людьми, ресурсами, логистикой, опытом,
      – рассказал Ставницер.

      По словам бизнесмена первоочередной вопрос, который рассматривался на встрече, касался аппаратов для искусственной вентиляции легких.

      С этим все плохо, больницы катастрофически не готовы. И тесты нужны обоих типов. С тестами вопрос более или менее решен, в субботу (21 марта – 24 канал) приедет первый миллион экспресс-тестов,
      – рассказал Ставницер освещенную президентом ситуацию.

      К слову, экспресс-тест в первую очередь передадут на передовую.

      Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса: основное по состоянию на 17 марта

      • Украина ввела карантин на своей территории из-за пандемии коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.
      • Кроме того, государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • С 12:00 18 марта ограничения будут касаться и междугородного транспорта. Будут запрещены любые пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки.
      • В городах действуют строгие ограничения на пользование общественным транспортом, в маршрутках можно ездить только по 10 человек, а в вагонах трамвая и троллейбусах по 20. Метро в Киеве, Днепре и Харькове в течение 17 марта вообще прекращают работу.
      • Также в городах закрываются все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации.
      В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро: что известно
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      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Здоровье Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Бизнес Офіс Президента
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