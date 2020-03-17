Зеленский собирал олигархов на Банковой: кто пришел на встречу и о чем договорились

Владимир Зеленский 17 марта собрал в Офисе Президента олигархов и крупных бизнесменов. Во время этой встречи глава государства договорился с ними о создании отдельного фонда, который сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами защиты.

Об этом на своей фейсбук-странице написал бизнесмен Андрей Ставницер, который был на встрече с президентом. По его словам, по приглашению Зеленского приехали 15 бизнесменов, среди них – олигархи Виктор Пинчук, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тигипко, совладелец "Кернел групп" Андрей Веревский, совладелец корпорации "ИСД" Виталий Гайдук, владелец Rozetka.ua Владислав Чечеткин. Был на встрече также новоназначенный глава Минэкономики Игорь Петрашко.

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Договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами. Кроме денег, будем помогать людьми, ресурсами, логистикой, опытом,

– рассказал Ставницер.

По словам бизнесмена первоочередной вопрос, который рассматривался на встрече, касался аппаратов для искусственной вентиляции легких.

С этим все плохо, больницы катастрофически не готовы. И тесты нужны обоих типов. С тестами вопрос более или менее решен, в субботу (21 марта – 24 канал) приедет первый миллион экспресс-тестов,

– рассказал Ставницер освещенную президентом ситуацию.

К слову, экспресс-тест в первую очередь передадут на передовую.

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