Как Гройсман и Продан поставили "своего" человека управлять Волынской таможней

Начальник Волынской таможни Виктор Кривицкий назначен временно исполняющим обязанности заместителя главыГосударственной фискальной службы Украины. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины №448 от 4 июля 2018 года, подписанном премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

На новой должности Кривицкий будет заниматься таможенным направлением, говорится в расследовании программы "Схемы" (совместного проекта Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

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Виктор Кривицкий родом из Хмельницкой области, но основные карьерные ступени в налоговых органах одолел в Виннице. Еще с 90-х годов занимал руководящие должности в налоговой Винницкой области. В апреле 2016 года экс-мэр Винницы Владимир Гройсман стал премьер-министром Украины.

А в июле 2016-го еще один винничанин, который также долгое время работал в налоговой, – Мирослав Продан – возглавил всю Государственную фискальную службу. Тогда же, в декабря 2016 года Виктор Кривицкий возглавил Волынскую таможню, которой и руководил до нынешнего назначения.



Виктор Кривицкий работает на Волынский таможне

В расследовании говорится о том, что граждан Беларуси массово используют в схеме ввоза нерастаможенных автомобилей с европейской регистрацией через таможенные посты на украинско-белорусской границе. При этом белорусы выполняют лишь роль водителя-нерезидента за небольшую плату, но это позволяет украинскому покупателю год пользоваться автомобилем, не платя таможенные платежи в бюджет страны.

В расследовании отмечается, что такая схема идет вразрез с 380 статьей Таможенного кодекса Украины. Все это происходит с молчаливого согласия и на глазах у самих таможенников. Только за май 2018 года через таможенный пост Доманово (Волынская область) въехали почти три тысячи таких нерастаможенных автомобилей с европейской регистрацией, в которых были именно граждане Беларуси.

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На момент выхода расследования в эфир журналистам не удалось получить комментарии Виктора Кривицкого. Его телефоны были отключены, на сообщение в мессенджере он не ответил. Так же Мирослав Продан не ответил журналистам на присланные ему вопросы.

В августе 2017 года прокуратура Волынской области задержала Виктора Кривицкого по подозрению в получении взятки. У него изъяли 500 долларов, 500 евро и 8 тысяч гривен. 20 августа 2017 года Луцкий горрайонный суд отпустил Кривицкий под личное обязательство. По версии стороны защиты, взятку Кривицкому подбросили – адвокаты обнародовали видео с камер наблюдения в квартире Кривицкого.

4 июля 2018 года стало известно, что уголовное производство закрыли.