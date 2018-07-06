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Як Гройсман та Продан поставили "свою" людину керувати Волинською митницею

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Як Гройсман та Продан поставили "свою" людину керувати Волинською митницею
Як Гройсман та Продан поставили "свою" людину керувати Волинською митницею / Схеми

Начальник Волинської митниці Віктор Кривіцький призначений тимчасово виконуючим обов’язки заступника голови Державної фіскальної служби України. Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів України №448 від 4 липня 2018 року, підписаному прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

На новій посаді Кривіцький займатиметься митним напрямом, йдеться у розслідуванні програми "Схеми" (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший).

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Віктор Кривіцький родом з Хмельниччини, але основні кар’єрні щаблі в податкових органах здолав у Вінниці. Ще з 90-х років обіймав керівні посади в податковій Вінницької області. У квітні 2016 року екс-мер Вінниці Володимир Гройсман став прем’єр-міністром України.

А в липні 2016-го ще один вінничанин, який також тривалий час працював у податковій, – Мирослав Продан – очолив всю Державну фіскальну службу. Тоді ж, у грудні 2016 року Віктор Кривіцький очолив Волинську митницю, якою й керував до нинішнього призначення.

Віктор Кривіцький
Віктор Кривіцький працює на Волинський митниці

У розслідуванні мовиться про те, що громадян Білорусі масово використовують у схемі ввезення нерозмитнених автомобілів з європейською реєстрацією через митні пости на україно-білоруському кордоні. При цьому білоруси виконують лише роль водія-нерезидента за невелику плату, але це дає змогу українському покупцю рік користуватись автомобілем, не сплачуючи митні платежі в бюджет країни.

У розслідуванні зазначається, що така схема йде врозріз із 380 статтею Митного кодексу України. Все це відбувається за мовчазної згоди та на очах у самих митників. Лише за травень 2018 року через митний пост Доманове (Волинська область) заїхало майже три тисячі таких нерозмитнених автомобілів з європейською реєстрацією, у яких були саме громадяни Білорусі.

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На момент виходу розслідування в ефір журналістам не вдалося отримати коментарі Віктора Кривіцького. Його номери були відключені, на повідомлення в месенджері він не відповів.Так само Мирослав Продан не відповів журналістам на надіслані йому питання.

У серпні 2017 року прокуратура Волинської області затримала Віктора Кривіцького за підозрою в отриманні хабаря. У нього вилучили 500 доларів, 500 євро і 8 тисяч гривень. 20 серпня 2017 року Луцький міськрайонний суд відпустив Кривіцького під особисте зобов’язання. За версією сторони захисту, хабар Кривіцькому підкинули – адвокати оприлюднили відео з камер спостереження в квартирі Кривіцького.

4 липня 2018 року стало відомо, що кримінальне провадження закрили.

Теги: Новини України Володимир Гройсман Державна митна служба Корупція Транспорт Авто мито
Джерело: 24 Канал
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