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      Как хоронили умершую от коронавируса 37-летнюю роженицу: видео

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      В Болехове на Ивано-Франковщине похоронили 37-летнюю женщину. Она умерла 30 марта в областном перинатальном центре сразу после родов. Уже после смерти у нее подтвердили коронавирус.

      Сестра умершей Оксана Стасевич в комментарии телеграм-каналу Teza рассказала, что родственники были вынуждены собственноручно хоронить тело, поскольку городской совет Болехова самоустранился.

      К теме В Франковске в роддоме умерла роженица – у нее подтвердили коронавирус

      Они нам сначала говорили, что привезут тело специальные люди в спецодежде. Потом, сказали, чтобы мы забирали его сами. Мы сами выкопали яму, наняли трактор, как-то договорились со священником, а теперь хоронить должны тоже сами. В городском совете Болехова сказали, чтобы мы их не пугали, потому что они – уже пуганные,
      – отмечает она.

      По словам Оксаны Стасевич, хоронили собственную сестру ее братья и муж сестры. Женщина добавляет, что едва нашли для этого спецодежду.

      Также она предоставила журналистам видео, на котором можно увидеть процесс захоронения. На кадрах видно, что умершую привезла машина "скорой".

      Также можно увидеть представителя Болеховского городского совета – мужчина фотографирует весь процесс. Оксана Стасевич подчеркивает, что делает он это, чтобы отчитаться перед руководством за якобы сделанную горсоветом работу.

      Ранее Оксана Стасевич рассказывала, что после смерти ее сестры они с родственниками уже купили гроб и планировали забрать тело, но им не разрешили, потому что анализ подтвердил коронавирус. Также семье сказали, что тело привезет спецгруппа.

      Обратите внимание Смерть от коронавируса роженицы во Франковске: женщину могли заразить инфицированные врачи

      Видео, как на Прикарпатье хоронили умершую от коронавируса роженицу

      К слову, после смерти 37-летней роженицы в том же роддоме умерла еще одна беременная женщина. У нее впоследствии также подтвердили наличие коронавируса.

      Кроме того, в этом же центре скончалась 60-летняя женщина: ей здесь проводили плановую гинекологическую операцию. Коронавирус у нее обнаружили посмертно.

      Из-за ситуации, которая здесь произошла, всем врачам и беременным центра сейчас сделали тесты на коронавирус. По словам мэра Франковска Руслана Марцинкива, было сделано 110 тестов, из них пять оказались положительными.

      Что известно о коронавирусе на Ивано-Франковщине

      • По данным Минздрава, по состоянию на 3 апреля здесь официально подтвердили 81 случай заражения коронавирусом, в частности среди медиков и полицейских.
      • 3 апреля мэр областного центра Марцинкив сообщил, что с помощью экспресс-тестов обнаружили коронавирус COVID-19 еще у 120 человек. Но эти данные должны еще подтвердить лабораторные тесты ПЦР.
      • К сожалению, здесь умерли уже пять человек. Это наибольшее число жертв среди всех областей Украины.
      • В самом же Фраковске – 42 человека с подозрением, а у 23 был положительный результат ПЦР-тестов.
      • Из-за ситуации, сложившейся со 2 апреля заработали контрольно-пропускные пункты на въездах во Франковск на них проводят обязательный температурный скрининг для предотвращения распространения коронавируса.

      Коронавірус
      Как отличить коронавирус от схожих инфекций / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Беременность и роды Здоровье Новости Здоровье Жертвы Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Ивано-Франковска Новости Украины
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