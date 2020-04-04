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      Як ховали померлу від коронавірусу 37-річну породіллю: відео

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      На Прикарпатті поховали померлу від коронавірусу породіллю: як це відбувалося – відео / Інформаційна агенція "Журналіст"

      У Болехові на Івано-Франківщині поховали 37-річну жінку. Вона померла 30 березня в обласному перинатальному центрі одразу після пологів. Вже після смерті в неї підтвердили коронавірус.

      Сестра померлої Оксана Стасевич у коментарі телеграм-каналу Teza розповіла, що родичі були змушеними власноруч ховати тіло, оскільки міська рада Болехова самоусунулася.

      До теми У Франківську в пологовому померла породілля – у неї підтвердили коронавірус

      Вони нам спочатку казали, що привезуть тіло спеціальні люди в спецодязі. Потім, сказали, щоб ми забирали його самі. Ми самі викопали яму, найняли трактор, якось домовилися зі священником, а тепер ховати маємо також самі. У міській раді Болехова сказали, щоби ми їх не лякали, бо вони – вже лякані,
      – зазначає вона.

      За словами Оксани Стасевич, ховали власну сестру її брати та чоловік сестри. Жінка додає, що ледь знайшли для цього спецодяг.

      Також вона надала журналістам відео, на якому можна побачити процес поховання. На кадрах видно, що померлу привезла машина "швидкої".

      Також можна побачити представника Болехівської міської ради – чоловік фотографує увесь процес. Оксана Стасевич підкреслює, що робить він це, аби відзвітувати перед керівництвом за буцімто зроблену міськрадою роботу.

      Раніше Оксана Стасевич розповідала, що після смерті її сестри вони з родичами вже купили труну та планували забрати тіло, але їм не дозволили, бо аналіз підтвердив коронавірус. Також родині сказали, що тіло привезе спецгрупа.

      Зверніть увагу Смерть від коронавірусу породіллі у Франківську: жінку могли заразити інфіковані лікарі

      Відео, як на Прикарпатті ховали померу від коронавірусу породіллю

      До слова, після смерті 37-річної породіллі в тому ж пологовому будинку померла ще одна вагітна жінка. У неї згодом також підтвердили наявність коронавірусу.

      Крім того, у цьому ж центрі померла 60-річа жінка: їй тут проводили планову гінекологічну операцію. Коронавірус у неї виявили посмертно.

      Через ситуацію, що тут сталася, усім лікарям і вагітним центру зараз зробили тести на коронавірус. За словами мера Франківська Руслана Марцінківа, було зроблено 110 тестів, із них п'ять виявилися позитивними.

      Що відомо про коронавірус на Івано-Франківщині

      • За даними МОЗ, станом на 3 квітня тут офіційно підтвердили 81 випадок зараження коронавірусом, зокрема серед медиків і поліцейських.
      • 3 квітня мер обласного центру Марцінків повідомив, що за допомогою експрес-тестів виявили коронавірус COVID-19 ще у 120 людей. Але ці дані мають ще підтвердити лабораторні тести ПЛР.
      • На жаль, тут померли вже п'ять людей. Це найбільше число жертв серед усіх областей України.
      • У самому ж Фраківську – 42 людини з підозрою, а у 23 був позитивний результат ПЛР-тестів. 
      • Через ситуацію, що склалася з 2 квітня запрацювали контрольно-пропускні пункти на в’їздах до Франківська На них проводитять обов’язковий температурний скринінг для запобігання поширенню коронавірусу.

      Коронавірус
      Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Вагітність і пологи Жертви Новини Івано-Франківська
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