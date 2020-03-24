Коронавирус в мире: как Испания прожила первую неделю чрезвычайного положения

В Испании прошла первая неделя чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса, которое правительство объявило 14 марта сроком на 15 дней. Попробую рассказать как очевидец, что у нас происходит.

Чрезвычайному положению из-за коронавируса предшествовали недели, когда нам наивно казалось, что проблема где-то далеко. Мы жили обычной жизнью. За это правительство и вся страна до сих пор расплачивается. А премьер-министр Испании Педро Санчес, похоже, даже поплатится своим политическим рейтингом за многотысячную демонстрацию в Мадриде по случаю 8 марта и "женские" собрания, которые прошли по всей стране. Это до сих пор предмет бешеной критики в адрес власти. После того многолюдного митинга в столице целый ряд политиков и жена Санчеса получили положительные тесты, а общие цифры зараженных начали расти драматически.

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Кроме того, правительство медлило с введением контроля на границах и в аэропортах, и авиасообщение с Италией оставалось открытым. Теперь люди во время видеообращений Педро Санчеса стучат по кастрюлям с балконов своих домов в знак протеста против власти. "Шумовая" реакция постигла и выступление короля Филиппа VI, который в телеобращении призвал испанцев к единству и мужеству. Его речь в соцсетях многими была названа "пустым дискурсом".

Жизнь на балконах



Испанцы перебрались с улиц на балконы

Интересно, что балконы вообще превратились в центр социальной жизни испанцев, которые привыкли "жить на улице": завтракать в кафе, обедать с друзьями, целоваться при встрече. Все это сейчас исчезло из жизни. Оставлять дом можно только по очень уважительным причинам. Открытыми остаются только супермаркеты, аптеки, газетные киоски и почему-то правительство разрешило работу салонов красоты, объясняя это заботой о тех, кто сам не может ухаживать за собой. Это странное исключение также вызвало много нареканий и недоумения у людей.

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Так вот про балконы: каждый вечер в восемь мы выходим на них аплодировать в знак благодарности медикам, которые сейчас на передовой борьбы с эпидемией. Также на балконах выступают музыканты, диджеи и поют городские сумасшедшие, которые тоже страдают от недостатка социализации. А в течение дня по домам люди работают и учатся дистанционно, занимаются спортом, разбирают шкафы и кладовые, вспоминают бабушкины рецепты и готовят, играют в игры и проводят время в кругу самых близких людей. Предсказуемо взлетел трафик интернета и мобильных операторов: все серфят интернет, участвуют в флешмобах, смотрят фильмы и видео, ежедневно звонят родственникам.

Вынужденные "каникулы"



Вирус вирусом, а купание по расписанию...

Далее. Сотни тысяч людей уже временно остались без своей работы. Целые сектора, например туристический или ресторанный бизнес, пошли на вынужденные "каникулы". Более того, власти Барселоны в эти выходные уже задействовали пять помещений отелей для изолирования больных, не имеющих осложнений и не требующих госпитализации. В то же время всем временно безработным правительство Санчеса обещает выплаты по безработице. Обещано также заморозить выплаты по ипотекам. Для малого и среднего бизнеса власть предлагает трехмесячную налоговую отсрочку и 200 млн евро беспроцентных кредитов. Новость об этой финансовой помощи временно остановила падение цен акций на испанских биржах, длившееся несколько дней на прошлой неделе.

У каждого свой карантин



Очередь в супермаркет за продуктами

Замечу, что большинство испанцев ответственно относятся к правилам и ограничениям противоэпидемического режима. Улицы испанских городов действительно опустели в первые же дни чрезвычайного положения. Людей можно увидеть только в длинных вынужденных очередях возле супермаркета. Дело в том, что в магазины запускают по одному, когда выходит предыдущий клиент. А в очереди все стоят минимум в метре друг от друга согласно специальной разметке на тротуаре. Многие люди, выходя на улицу, надевают перчатки, маски или заматываются шарфами. В городах все еще функционирует общественный транспорт для тех, кто продолжает работать.

Несколько больше свободы имеют владельцы собак, которым разрешено по одиночке выгуливать своих любимцев. Полиция уже выявляет тех, кто "сдает" собачек в аренду соседям для короткой прогулки. Ведь нахождение вне дома без уважительной причины может обернуться штрафом от 100 евро и больше. Но не все одинаково сознательны. Так, в воскресенье, 22 марта, испанские СМИ сообщили, что в Барселоне местная полиция прекратила домашнюю оргию с наркотиками, в которой принимали участие восемь персон. У каждого свой карантин, так сказать…

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В то же время правительство для обеспечения общего карантина привлекает не только полицию или Нацгвардию, но и армию. На улицах городов 2500 военных обеспечивают порядок и осуществляют дезинфекцию общественных мест, госпиталей и транспорта. Особенно насущной стала помощь резиденциям для пожилых людей, которые по всей стране охвачены вспышкой вируса. Сейчас в домах престарелых военные проводят дезинфекционные мероприятия, потому что именно в них заразились и умерли десятки пенсионеров.

В Испании – как в Италии



Испанские медики работают в бешеном темпе

Говоря о тревожных цифрах, на 23 марта имеем уже более 33 тысяч подтвержденных зараженных коронавирусом, и, к сожалению, 2182 жертвы. Имеем и эпицентры с наибольшим охватом: Мадрид с 10 575 зараженными, Каталония с 5925 и Страна Басков – 2421 больной. Эпидемия больше всего поражает пожилых – 60% всех госпитализированных именно пожилые люди. Статистика говорит, что подавляющее большинство умерших – это люди за 70 лет, часто с хроническими или другими тяжелыми болезнями. Похожая возрастная статистика наблюдается в Италии. Эксперты говорят, что высокая смертность в целом в этих двух странах связана с большим количеством пенсионеров и длиною средней продолжительности жизни.

Главная проблема сейчас для Испании, как и для всего мира, это нехватка мест в больницах, защитных материалов, аппаратов для вентиляции легких и медиков. Работники медицинских учреждений валятся с ног от перегрузки и требуют предоставить им средства защиты. В новостях в воскресенье показали видео из госпиталя в Мадриде, где люди не только сидят на креслах в залах ожидания, а даже спят на полу. Тем временем в крупнейших городах быстро разворачивают полевые госпитали с тысячами коек, а наибольший временный госпиталь на 5 тысяч мест был построен в Мадриде в течение 48 часов, чтобы иметь возможность разместить всех, кто нуждается в медицинской помощи.

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Но есть и хорошие новости: власть уже закупила миллионы тестов и средств защиты, исправляет собственные ошибки и отчитывается о 3355 людей, что уже выздоровели, среди которых не только молодые, но и пожилые люди. Видео в соцсетях демонстрирует, что таких пациентов медперсонал в госпиталях провожает аплодисментами. Ожидается, что Испания может пройти пик эпидемии в ближайшие недели. Тем не менее, глава правительства будет просить парламент проголосовать за продление чрезвычайного положения до 11 апреля, чтобы избежать неуправляемого роста числа зараженных.

Пиво против вируса



Фото на память

Тем временем в супермаркетах снова появилась туалетная бумага, спрос на нее спал, зато испанцы скупают пиво, чтобы веселее проводить время дома. В новостях сообщают о 80% роста спроса именно на пиво. Вся Испания надеется на возвращение к нормальной жизни через несколько недель, когда люди снова смогут вернуться к привычной повседневной жизни. Как это уже постепенно происходит в Китае, где все меньше случаев заражений и люди выходят из домов, а бизнес снова открывает свои двери для посетителей.

Поэтому набираемся терпения и руководствуемся здравым смыслом и правилами "карантинной" защиты себя и окружающих.

Автор: Константин Шкабара