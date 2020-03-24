Коронавірус у світі: як Іспанія прожила перший тиждень надзвичайного стану

В Іспанії пройшов перший тиждень надзвичайного стану через епідемію коронавірусу, який уряд оголосив 14 березня терміном на 15 днів. Спробую розповісти як очевидець, що у нас відбувається.

Надзвичайному стану через коронавірус передували тижні, коли нам наївно здавалося, що проблема десь далеко. Ми жили звичайним життям. За це уряд та вся країна досі розплачується. А прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес схоже навіть поплатиться своїм політичним рейтингом за багатотисячну демонстрацію у Мадриді з нагоди 8 березня та "жіночі" збори, що пройшли по всій країні. Це досі предмет шаленої критики на адресу влади. Після того багатолюдного мітингу в столиці цілий ряд політиків та дружина Санчеса мали позитивні тести, а загальні цифри заражених почали зростати драматично.

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Крім того, уряд зволікав із запровадженням контролю на кордонах та в аеропортах, й авіасполучення з Італією лишалося відкритим. Тепер люди під час відеозвернень Педро Санчеса стукають по кастрюлах з балконів своїх осель на знак протесту проти влади. Та сама "шумова" реакція спіткала й виступ короля Філіпа VI, який у телезверненні закликав іспанців до єдності й мужності. Його промова в соцмережах багатьма була названа "пустим дискурсом".

Життя на балконах



Іспанці перебралися з вулиць на балкони

Цікаво, що балкони взагалі перетворилися на центр соціального життя іспанців, які звикли "жити на вулиці": снідати у кафе, обідати з друзями, цілуватися при зустрічі. Все це зараз зникло з життя. Залишати оселю можна лише за дуже поважних причин. Відкритими лишаються тільки супермаркети, аптеки, газетні кіоски та чомусь уряд дозволив роботу салонів краси, пояснюючи це турботою про тих, хто сам не може доглядати за собою. Це дивне виключення також викликало багато нарікань та подиву в людей.

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Так от про балкони: щовечора о восьмій ми виходимо на них аплодувати на знак подяки медикам, які зараз на передовій боротьбі з епідемією. Також на балконах виступають музиканти, діджеї та співають міські навіжені, які теж страдають на брак соціалізації. А протягом дня по домах люди працюють та навчаються дистанційно, займаються спортом, розбирають шафи та кладові, згадують бабусині рецепти й куховарять, грають в ігри та проводять час в колі найближчих людей. Передбачувано злетів трафік інтернету та мобільних операторів: всі серфлять інтернет, беруть участь в флешмобах, дивляться фільми й відео, щоденно дзвонять родичам.

Вимушені "канікули"



Вірус вірусом, а купання за розкладом...

Далі. Сотні тисяч людей вже тимчасово лишилися своєї роботи. Цілі сектори, як от туристичний чи ресторанний бізнес пішли на вимушені "канікули". Ба більше, влада Барселони цими вихідними вже задіяла п’ять приміщень готелів для ізолювання хворих, що не мають ускладнень та не потребують госпіталізації. Водночас усім тимчасово безробітним уряд Санчеса обіцяє виплати по безробіттю. Обіцяно також заморозити виплати по іпотекам. Для малого та середнього бізнесу влада пропонує трьохмісячну податкову відстрочку та 200 млн євро безвідсоткових кредитів. Новина про цю фінансову допомогу тимчасово зупинила падіння цін акцій на іспанських біржах, що тривало кілька днів минулого тижня.

У кожного свій карантин



Черга в супермаркет за продуктами

Зауважу, що більшість іспанців відповідально ставляться до правил та обмежень протиепідемічного режиму. Вулиці іспанських міст дійсно спорожніли в перші ж дні надзвичайного стану. Людей можна побачити лише у довгих вимушених чергах біля супермаркету. Справа в тому, що в магазини запускають по одному, коли виходить попередній клієнт. А в черзі всі стоять мінімум в метрі один від одного згідно із спеціальною розміткою на тротуарі. Багато людей, виходячи на вулицю, вдягають рукавички, маски або замотуються шарфами. У містах все ще функціонує громадський транспорт для тих, хто продовжує працювати.

Дещо більше свободи мають власники собак, яким дозволено по одинці вигулювати своїх улюбленців. Поліція вже виявляє тих, хто "здає" песиків в оренду сусідам для короткої прогулянки. Бо знаходитися поза домом без поважної причини може обернутися штрафом від 100 євро і більше. Але не всі однаково свідомі. Так, в неділю, 22 березня, іспанські ЗМІ повідомили, що в Барселоні місцева поліція припинила домашню оргію із наркотиками, в якій брали участь вісім персон. У кожного свій карантин, так би мовити…

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Водночас уряд для забезпечення загального карантину залучає не лише поліцію чи нацгвардію, але й армію. На вулицях міст 2500 військових забезпечують порядок та здійснюють дезінфекцію громадських місць, госпіталів та транспорту. Особливо нагальною стала допомога резиденціям для людей похилого віку, які по всій країні охоплені спалахом вірусу. Зараз в будинках пристарілих військові проводять дезінфекційні заходи, бо саме в них заразилися та померли десятки пенсіонерів.

В Іспанії – як в Італії



Іспанські медики працюють в шаленому темпі

Говорячи про тривожні цифри, на 23 березня, маємо вже більше ніж 33 тисячі підтверджених заражених коронавірусом, та, на жаль, 2182 жертви. Маємо й епіцентри із найбільшим охопленням: Мадрид із 10 575 заражених, Каталонія з 5925 та Країна Басків має вже 2421 хворих. Епідемія найбільше вражає літніх, 60% всіх госпіталізованих – це саме люди похилого віку. Статистика каже, що переважна більшість померлих, це люди за 70 років, часто з хронічними чи іншими важкими хворобами. Схожа вікова статистика спостерігається в Італії. Експерти кажуть, що висока смертність в цілому в цих двох країнах пов’язана із великою кількістю пенсіонерів та довгою середньою тривалістю життя.

Головна проблема наразі для Іспанії, як і для всього світу, це брак місць в лікарнях, захисних матеріалів, апаратів для вентиляції легень та медиків. Працівники медичних закладів валяться з ніг від перевантаження та вимагають надати їм засоби захисту. У новинах у неділю показали відео з госпіталя в Мадриді, де люди вже не тільки сидять на кріслах в залах очікування, а навіть сплять на підлозі. Тим часом в найбільших містах швидко розгортають польові шпиталі із тисячами ліжок, а найбільший тимчасовий шпиталь на 5 тисяч місць було споруджено в Мадриді протягом 48 годин, аби мати можливість розмістити всіх, хто потребує медичної допомоги.

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Але є й хороші новини: влада вже закупила мільйони тестів та засобів захисту, виправляє власні помилки та звітує про 3355 людей, що вже одужали, серед яких не лише молоді, але й літні люди. Відео в соцмережах демонструє, що таких пацієнтів медперсонал в госпіталях проводжає оплесками. Очікується, що Іспанія може пройти пік епідемії найближчими тижнями. Тим неменше, голова уряду буде просити парламент проголосувати за продовження надзвичайного стану до 11 квітня, аби уникнути некерованого зростання числа заражених.

Пиво проти вірусу



Фото на пам'ять

Тим часом, в супермаркетах знову з’явився туалетний папір, попит на нього спав, натомість іспанці скуповують пиво, аби веселіше проводити час вдома. В новинах повідомляють про 80% зростання попиту саме на пиво. Вся Іспанія сподівається на повернення до нормального життя за кілька тижнів, коли люди знову зможуть повернутися до звичного повсякденного життя. Як це вже поступово відбувається в Китаї, де все менше випадків заражень й люди виходять з домівок, а бізнес знову відкриває свої двері для відвідувачів.

Тож набираємося терпіння й керуємося здоровим глуздом та правилами "карантинного" захисту себе й оточуючих.

Автор: Костянтин Шкабара