Как Италия выступает против беженцев

Пока главной историей Украины оставалось фальшивое убийство Аркадия Бабченко, в мире происходили вполне реальные и очень события. В минувшие выходные итальянские власти сумели все-таки договориться о создании правительства из правых и левых популистов.

Я был уверен, что из-за мощного противодействия со стороны президента Италии Серджио Маттареллы и Европейского Союза такое правительство не появится до осени. Однако участники коалиционных переговоров сумели перегруппироваться, пошли в политическую атаку и все-таки получили то, что хотели.

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Премьер-министром Италии стал профессор права университета Флоренции Джузеппе Конте, а его замами – лидеры главных коалиционных партий. Напомню, эти популистические партии – левая "Пять звезд" и правая "Лига" – шли на выборах под лозунгами борьбы с нелегальной иммиграцией и возможного выхода из Евросоюза.



Джузеппе Конте

К первому пункту они перешли практически сразу. Министром внутренних дел Италии стал колоритный Маттео Сальвини – лидер ультраправой "Лиги". Этот человек всю свою карьеру строит на проклятиях в адрес мигрантов и Брюсселя, а также на лозунгах укрепления связей с Россией.

В Италии это все пользуется бешеной популярностью, поэтому рейтинги Сальвини быстро растут. Интересно, что еще один фактор его популярности – это гражданская жена Элиза Изоарди – телеведущая, модель и актриса.

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Для мужской части итальянского электората это очень важно. Так вот, первым же делом этот Сальвини отправился на остров Сицилия, куда из Африки прибывает большинство лодок и кораблей с нелегалами. Местные жители вообще-то очень хорошие и гостеприимные люди, но после прибытия туда почти миллиона мигрантов гостеприимства у них сильно убавилось.

В городе Катания Сальвини собрал огромный митинг, на котором пообещал сицилийцам собрать всех беженце в депортационных лагерях, а потом вернуть их всех обратно в Африку. "Хорошие времена для нелегалов закончились! Пора собираться домой!" – сказал он мигрантам, выступая на антимигрантском митинге.



Маттео Сальвини



Жители взревели от счастья. Эти слова – это именно то, что они жаждали услышать от всех последних руководителей своей страны, но те оставались безмолвными. Он действительно очень талантливый политик, у которого, бесспорно, большое будущее. Яркие выступления, а также обещание выгнать вон полмиллиона африканцев быстро наращивают рейтинг Сальвини. Это вызывает настоящий ужас среди традиционных европейских политиков, поскольку все помнят, откуда взялся изобретатель фашизма Бенито Муссолини. Но сделать они ничего не могут. Хуже того, они лишь усугубляют ситуацию.



Известный финансист филантроп Джордж Сорос написал на эту тему статью для итальянской главной газеты "Коррера делла Сера". В своей заметке он почти кричит, что Европа должна помочь Италии деньгами и забрать к себе большую часть беженцев, а не закрывать границы и устраивать ей обструкцию, как сейчас.



Сорос считает, что помощь со стороны ЕС повысит пошатнувшуюся популярность Евросоюза среди итальянцев и снизит рейтинг партий, выступающих против европейской интеграции. Это спасет Италию, а потом и весь ЕС от популизма и дезинтеграции. Звучит очень логично. Сорос озвучитвает совершенно очевидные вещи. Но нет, его никто не слышит. Франция, Австрия и Швейцария установили пункты пропуска на границах с Италией и не пускают через них беженцев, консервируя их там - в Италии. Лидеры этих стран совсем не хотят, чтобы все ныне итальянские беженцы оказались у них!



Джордж Сорос



Ну а Брюссель собирается не помочь Италии деньгами, а отобрать у нее всякую помощь, чтобы наказать новое правительство популистов. Однако эффект будет обратным: избиратели только проникнутся злобой против Евросоюза. Мне кажется, что в этой ситуации расцвет популизма в Италии, ад и в Европе вообще становится практически неизбежным. В соседней с Италией Словении на выборах тоже победили яростные националисты, выступающие против миграции и глубокой интеграции в ЕС.



По сути, эти маленькие клоны Сальвини. Действующие политические лидеры, институты и организации Европы в значительной степени утратили гибкость и отчасти даже адекватность. К сожалению, сейчас они уже ничего не могут противопоставить росту националистических и антиевропейских настроений в ЕС.

Всемирная война "Т"

Отказ от глобализации и дальнейшее обособление стран - это не только европейская, но и общемировая тенденция. Причем ее сейчас поддерживает самая мощная страна мира – США. Дональд Трамп на днях подписал распоряжение о введении заградительных пошлин на целый ряд товаров из Евросоюза, Китая, Канады и Мексики. Свои действия он мотивировал соображениями национальной безопасности. Дескать, слишком много импорита и слишком мало экспорта - очень плохо для экономики.



Может быть и так, но введение пошлин категорически противоречит принципам свободной торговли. Именно поэтому трамповы пошлины вызывают ярость всех вышеперечисленных. Так, например, Канада дико обиделась на амерканцев. Местный премьер-министр Джастин Трюдо выступил с яркой речью, в которой выразил недоумение по поводу того, что его страна - старый и надежный союзник США – стала вдруг представлять угрозу национальной безопасности для южного соседа.



Министр иностранных дел Канады – украинка Хрыстя Фриланд –сказала, что ее страна "опечалена и оскорблена" действиями американского президента. Китай пообещал ввести разорительные пошлины на весь импорт из США, если Трамп не изменит своего решения. Китайцы хотят стать главной страной мира, поэтому любая американская глупость сейчас играет им на руку. Даже Евросоюз грозит страшными карами американским производителям сельхозпродукции их преимущественно республиканских штатов. И это - перед осенними выборами в Конгресс!



Хрыстя Фриланд



На этой неделе в Канаде должна состояться встреча лидеров семи индустриально развитых демократий мира – G7. Уже сейчас многие наблюдатели говорят, что эта встреча будет почти полнстью посвящена разбору ситуации в мировой торговле. Введение Трампом пошлин сделало эту ситуацию очень опасной! Мы стоим на пороге мировой войны. Торговой войны, но от этого не намного легче. Если все кругом начнут вводить пошлины, пострадает экономика всей нашей планеты – без исключения.



Сейчас остается надеяться, что участники G7 и Китай как-то все-таки договорятся с Трампом. Иначе нам всем снова придется занянуть пояса, а обстановка в мире станет еще более напряженной.