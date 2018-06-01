Бабченко жив: почему Запад может прекратить доверять украинским властям

Эта передача, в основном, об иностранных, мировых событиях, а не об Украине. Но в последние дни уровень безумия зашкаливал именно тут, в Киеве. Виновником фестиваля абсурда стал иностранец – российский гражданин Аркадий Бабченко.

Известие о его убийстве всех, конечно, повергло в шок. Бабченко известен своей радикальной антироссийской позицией, которую не стесняется свободно озвучивать. В своем фейсбуке он без остановки проклинает не только Владимира Путина, но и практически всех своих сограждан, чем заслужил любовь и почтение почти двухсот тысяч подписчиков.

Читайте також: Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы

Я Аркадия немного знаю, несколько раз мы пересекались в разных компаниях, вместе выпивали. Это очень веселый, шумный, увлеченный и жизнелюбивый человек. При этом он, правда, любит побурчать, покряхтеть, пожаловаться на воображаемую старость и на самые разные страдания, мнимые и настоящие, которые ему довелось пережить.

В числе прочих есть у него забавная история о том, как в десятилетнем возрасте где-то на курорте его за задницу укусил пони. Услышав ее, я предподложил, что с этого и началась бесконечная череда страданий Бабченко. В общем, симпатичный, веселый, в меру пьющий хороший человек. При этом он обожает разглагольствовать о том, как проводить акции протеста, как победить власть Путина, как разделить Россию, и даже как въехать в Москву на американском танке. Если послушать Бабченко, то сделать все это не так уж и сложно: просто надо делать то, что он говорит!



Аркадий Бабченко

Звучит все это как-то по-детски, довольно забавно. Я к этому могу относиться только с улыбкой. Но, очевидно, есть люди, которые воспринимают его слова совершенно серьезно. Причем, они делятся на два лагеря: яростных противников и верных сторонников. Первые очень смешно верят во все то, что говорит жирный тролль Аркадий, спорят с ним до хрипоты, увещевают его и угрожают ему. Обычно это какие-то закостенелые ватники или такие же тролли, но с другой стороны. Вторые почти молятся на Бабченко, считая его чуть ли не пророком, который несет слово истины о скором освобождении России и всего постсоветского пространства от тирании. Ну, имеют, в общем, право. Нет вопросов!

Конфликты в интернете между первыми и вторыми – дело обычное и совершенно нормальное. К ним все уже, в общем, привыкли, ничего особенно нового в этом противостоянии нет. Именно поэтому я, например, был наповал убит новостью о гибели Бабченко. Просто не мог понять, за за что же его убили? Кто? Почему? Первый подозреваемый, конечно, – Кремль. Больше, вроде бы, некому.

Но даже тут не была понятна мотивация. Единственное, что приходило на ум, убийство – это попытка запугать всех россиян, которые живут и работают за границей. Других поводов для расправы видно не было. Потом с самим убийством начались какие-то странности. Власти сообщили, что журналист умер по дороге в больницу. Но на распространенном фото он лежал в луже крови в своей квартире. Объяснить это логически было просто невозможно.

Тогда у меня впервые появилось ощущение черной комедии. Я представил, как убитого Бабченко на память, для фейсбука фотографируют прибывшие в квартиру врачи. Ну а потом они такие: "Блин, а он же живой! Ну что, может, отвезем его в больницу?". Ну а пока везли, он уже окончательно умер. Иначе объяснить появление этого фото было невозможно.



Фото "убитого" Бабченка

Потом абсурд начал нарастать. Прошла информация, что за день до убийства власти проверяли уличные камеры видеонаблюдения в районе, где живет Бабченко. Все тут же заподозрили неладное. Что это было? Зачем? Труп "погибшего" тоже куда-то исчех. Его не могли найти ни друзья, ни родственники. Ситуация стала быстро превращаться в фильм Кустурицы. Из Москвы, из Праги и других городов в Киев на похороны Бабченко стали прилетать его друзья. Никто из них тоже не знал, куда он пропал вообще. Информации не было.

Я встретил даже одного московского друга Бабченко, который прилетел отвезти его тело для похорон в Россию. В Киеве он встретил другого друга убитого, который собирался проводить похороны в Киеве и не хотет отдавать тело "в Мордор". Это может показаться смешным, но они чуть не подрались из-за тела неубитого Бабченко. При этом, естественно, ни один, ни другой не знал, где находится предмет спора.

Читайте також: Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу

Сам этот предмет, живой и здоровый, объявился в среду. Глава СБУ Василий Грицак выкрикнул: "Аркадий Бабченко, в студию!" И тот театрально вышел к оторопелым журналистам. Британская газета The Guardian описала это так: "Бабченко представили на пресс-конференции таким образом, чтобы его появление оказало максимально шокирующий эффект. (Грицак) наслаждался полученным эффектом, как бродячий фокусник, который показывает изумленной публике живую женщину, ранее распиленную им пополам".

На последовавшей пресс-конференции Грицак рассказал, что все это представление понадобилось, чтобы вычислить людей, действительно планировавших убийство не только Бабченко, но и еще 30 человек, а также многочисленные теракты в Киеве и других городах Украины. Журналисты приготовились к невероятной сенсации. Учитывая то, что этой операцией СБУ поставило на кон доверие к себе и к украинскому государству, успех должен был быть грандиозным.



Как представили Бабченка

Я лично ждал разоблачения российской шпионской сети, ареста десятков нелегалов, резидентов, их агентов. Вскрытия тайников с оружием и взрывчаткой. Перехвата указаний из Москвы и чего-то такого. Но! Нам показали задержание некоего украинца, названного просто "господин Г". И, в общем, все. Господин этот, как я понял, передавал деньги от заказчика исполнителю, то есть был обычным курьером. Может быть, я чего-то не понимаю в тайных операциях. Но как-то это маловато для грандиозного успеха.

Еще более странным было последующее выступление генпрокурора Юрия Луценко. Прямо во время пресс-конференции по делу Бабченко он зачем-то минут 20 цитировал посты своих недоброжелателей в фейсбуке. Было похоже, что он решил в телевизоре ответить им всем скопом, так как ленился писать комментарии под каждым постом. Что это было, почему именно там и в это время, я до сих пор не понимаю. Какая-то фантасмагория просто.

Читайте також: Как глобальное потепление влияет на политическую ситуацию в Украине

Но абсурд и безумие я люблю, поэтому ничего против не имею. Главное, что Бабченко жив, а покушение на него оказалось фиктивным. Комическая сторона дела мне тут представляется самой значительной. Украинские журналисты вечером 30 мая собрались на Майдане и набухались от счастья. (Изначально они планировали сделать там то же самое, но от горя).

Но вот иностранные журналисты, наблюдатели и даже чиновники очень-преочень удивлены операцией СБУ. Если очень коротко, то они считают поимку господина Г недостаточно серьезным основанием для обмана всего мира. Сейчас они требуют объяснить, почему нельзя было обойтись без фиктивного убийства и последующего воскрешения Бабченко.

И если они не получат очень веской причины, уровень доверия к украинской власти со стороны Запада обрушится очень сильно. Но это уже отдельная история. А, и кстати. Еще немного абсурда: в Москве с Немцова моста украли мемориальную табличку, установленную в память об Аркадие Бабченко, убитом и воскресшем в городе Киеве. Ура!