Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы

Без преувеличения можно сказать, что в провинциальном, в общем, Риме сейчас идут политические баталии, которые определят будущее Европейского Союза. Или даже всего мира и человеческой цивилизации.

Как я уже рассказывал в прошлой программе, там начался дикий конституционный кризис. Народ избрал в парламент противников Евросоюза. Теоретически, они должны сформировать правительство. Но президент там – сторонник ЕС. Он открыто пошел против воли народа и заблокировал создание правительства евроскептиков. Теперь президенту грозит импичмент, а парламент, похоже, придется переизбрать. Если все будет нормально, это произойдет уже в сентябре.

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Таким образом, вся итальянская система власти оказалась в подвешенном состоянии: президент ходит под импичментом, парламенту грозят перевыборы, а правительства нормального вообще нет. Если вам кажется, что у нас бардак во власти, то вы, конечно, правы. Но в Италии - еще хуже! Причем политические неприятности начали отражаться и на экономике.



Президент Италии

Весь день 29 мая котировки на мировых биржах падали. Инвесторы испугались, что хаос в Италии может повлиять на возможность этой страны выплачивать свои долги. Все тут начали их продавать. А долгов, я напомню, там на два с половиной триллиона евро. Вслед за итальянским ценными бумагами стали дешеветь акции и облигации из других европейских стран.

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К середине дня паника перешагнула океан, добравшись до США. Котировки на нью-йоркской бирже тоже пошли вниз. Ситуацию усугубляют еще несколько факторов. Испанию тоже лихорадит. Местная правящая партия проворовалась, ей грозит ветум недоверия, а всей стране – перевыборы и популисты. Греческая экономика уже лет 10 балансирует на грани коллапса.

Самовыживание еврозоны может оказаться под вопросом, если посыпется Италия – третья по объему экономика ЕС. Она запросто может потянуть с собой на дно и другие слабые страны еврозоны. Например, упомянутые уже Грецию, Испанию, а также Португалию и Ирландию. Подавляющее большинство итальянцев сейчас думает, что Берлин и Брюссель затеяли экономическую войну против их страны, и хотят поставить ее на колени. Соответсвенно, на выборах в сентябре местны националисты и популисты получат даже больше голосов, чем сейчас.

Они смогут моментально выкинуть с работы нынешнего президента, поставить на его пост своего человека, создать правительство и начать проводить свою политику. А политика там очень интересная. В сильно упрощенном виде это просто отказ выплачивать итальянские долги. Они хотят сказать: "Мы эти два с половиной триллиона в долг не брали. Ни мы, ни жители страны этих денег в глаза не видели, на что они потрачены – не знаем. Соответствено, выплачивать почти ничего не будем, а платят пускай те, кто эти деньги в долг брал – то есть прежние руководители Италии".

Позиция, прямо скажем, сомнительная. Все-таки Италия – это суверенное государство. Считается, что всякие новые власти несут финансовую ответственность за действия старых. Да и вообще, платить по долгам – это нормально, цивилизованно и разумно. Но если Рим все-таки откажется от выплат, то, как я понимаю, никто ничего ему сделать не сможет. Войну Италии никто не объявит. Из еврозоны ее тоже не выкинут – такого механизма просто нет. Санкции против Италии? Это тоже сейчас звучит как фантастика.



Заседание Сената Италии

Банки во всем мире могут, конечно, перестать давать Италии в долг. Но, я думаю, они там как-то справятся. Но для мировой финансовой системы это будет ударом огромной силы. Эта система сейчас полностью держится на институте долга. Все всем должны, долгами торгуют, ими расплачиваются, их покупают и продают. Если кто-то один (Италия) скажет, что не признает эти долги и отказывается их выплачивать, ее примеру могут последовать и другие. В результате банки полопаются, доверие на рынках обвалится, финансовые операции заглохнут, торговля остановится.

Во всем мире начнется черт знает что. Это может быть очень страшно для всех нас. При этом никто даже не представляет себе, как будет выглядеть мир, основанный на каких финансовых принципах, а не на долге всех всем, как сейчас. Но самое интересное тут то, что такой исход кажется не фантастическим, а вполне реальным. Неформальное, но ощутимое вмешательство Евросоюза и Германии в национальную политику Италии очень рассердило местных избирателей.

На внеочередных выборах противнки Евросоюза, скорее всего победят. После этого и должен начаться глобальный финансово-экономический взрыв. И это не только мое мнение! Всем известный финансист Джордж Сорос уже заявил, что приближается мощнейший кризис, который поставит под угрозу существование Евросоюза. Безумие только начинается.