Как избежать зазубривания и натренировать память: действенные советы
Выпускники часто перед ВНО мечтают открыть в себе необычайную память и вспомнить всю информацию, которую учили в школе. Однако большинство начинает зубрить, и после сдачи теста сразу забывает то, что учили. В этом материале собраны советы, как избежать банального зазубривания и натренировать память.
Крайние научные исследования доказывают: память человеческого мозга составляет примерно тысячу терабайт. Этот объем почти такой же, как количество всей информации в интернете.
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По словам ученых, человеческая память развивается до 25 лет. Пик ее возможностей приходится на 19-20 лет. А угасать начинает с 50 лет. Однако, если правильно запоминать информацию, то и возраст не помешает.
Чтобы максимально развить возможности своей памяти, попробуйте следующие советы:
Для начала, задумайтесь над тем, что изучаете. Погружение в информацию — это ключ к хорошему запоминанию.
Делайте заметки. Записывайте кратко тезисы.
Совмещайте разные виды памяти: зрительную, слуховую, тактильную.
Рисуйте схемы и таблички.
Записывайте, рисуйте схемы, чтобы лучше запомнить информацию // фото Felipe Furtado на Unsplash
Проговаривайте информацию вслух. Объясняйте другим. Попробуйте кому-то рассказать информацию, которую только что восприняли.
Или же заведите свой блог и выкладывайте туда ваше понимание информации.
Ищите ассоциации. Например, связывайте исторические даты с датами из своей жизни.
Расскажите кому-то то, что выучили, подискутируйте об этом / / фото NeONBRAND Наunsplash
Есть гипотеза, что для того, чтобы запомнить новую информацию, нужно воссоздать ее за 40 секунд. Тщательно изучите информацию, а потом за 40 секунд опишите вслух или в мыслях то, о чем вы только что узнали.
Никогда не откладывайте изучение материала на последнюю ночь перед экзаменом.
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Помните: все, что полезно вашему организму, полезно вашему мозгу и вашей памяти. Поэтому разумно чередуйте учебу и отдых, не забывайте о сбалансированном питании и полноценном сне.
Здоровый образ жизни влияет на память // фото Ella Olsson
Какие примеры феноменальной памяти знает история человечества?Александр Македонский знал в лицо 30 тысяч своих солдат. А один южноафриканский политик выучил наизусть пять тысяч книг. Моцарт один раз прослушал одноголосое духовное сочинение, а потом за ночь записал точную копию, при этом сделал лишь пару небольших ошибок.