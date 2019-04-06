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      Как избежать зазубривания и натренировать память: действенные советы

      Інститут просвіти 61 Читати новину українською

      Выпускники часто перед ВНО мечтают открыть в себе необычайную память и вспомнить всю информацию, которую учили в школе. Однако большинство начинает зубрить, и после сдачи теста сразу забывает то, что учили. В этом материале собраны советы, как избежать банального зазубривания и натренировать память.

      Крайние научные исследования доказывают: память человеческого мозга составляет примерно тысячу терабайт. Этот объем почти такой же, как количество всей информации в интернете.

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      По словам ученых, человеческая память развивается до 25 лет. Пик ее возможностей приходится на 19-20 лет. А угасать начинает с 50 лет. Однако, если правильно запоминать информацию, то и возраст не помешает.

      Чтобы максимально развить возможности своей памяти, попробуйте следующие советы:

      Для начала, задумайтесь над тем, что изучаете. Погружение в информацию — это ключ к хорошему запоминанию.

      Делайте заметки. Записывайте кратко тезисы.

      Совмещайте разные виды памяти: зрительную, слуховую, тактильную.

      Рисуйте схемы и таблички.

      пам'ять
      Записывайте, рисуйте схемы, чтобы лучше запомнить информацию // фото Felipe Furtado на Unsplash

      Проговаривайте информацию вслух. Объясняйте другим. Попробуйте кому-то рассказать информацию, которую только что восприняли.

      Или же заведите свой блог и выкладывайте туда ваше понимание информации.

      Ищите ассоциации. Например, связывайте исторические даты с датами из своей жизни.

      пам'ять
      Расскажите кому-то то, что выучили, подискутируйте об этом / / фото NeONBRAND Наunsplash

      Есть гипотеза, что для того, чтобы запомнить новую информацию, нужно воссоздать ее за 40 секунд. Тщательно изучите информацию, а потом за 40 секунд опишите вслух или в мыслях то, о чем вы только что узнали.

      Никогда не откладывайте изучение материала на последнюю ночь перед экзаменом.

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      Помните: все, что полезно вашему организму, полезно вашему мозгу и вашей памяти. Поэтому разумно чередуйте учебу и отдых, не забывайте о сбалансированном питании и полноценном сне.

      здорове харчування для пам'яті
      Здоровый образ жизни влияет на память // фото Ella Olsson

      Какие примеры феноменальной памяти знает история человечества?Александр Македонский знал в лицо 30 тысяч своих солдат. А один южноафриканский политик выучил наизусть пять тысяч книг. Моцарт один раз прослушал одноголосое духовное сочинение, а потом за ночь записал точную копию, при этом сделал лишь пару небольших ошибок.

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      Теги: Образование Мозг Советы Студенты ВНА Інститут просвіти
      Источник: 24 канал
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