Як уникнути зазубрювання і натренувати пам'ять: дієві поради

Випускники часто перед ЗНО мріють відкрити у собі надзвичайну пам'ять і згадати всю інформацію, яку вчили в школі. Проте більшість починає зубрити, і після складання тесту одразу забуває те, що вчили. У цьому матеріалі зібрані поради, як уникнути банального зазубрювання і натренувати пам'ять.

Крайні наукові дослідження доводять: пам'ять людського мозку становить приблизно тисячу терабайт. Цей обсяг майже такий самий, як кількість всієї інформації в інтернеті.

Читайте також: Як подолати "поглиначів часу": практичні поради з планування

За словами науковців, людська пам'ять розвивається до 25 років. Пік її можливостей припадає на 19-20 років. А згасати починає з 50 років. Однак, якшо правильно запам'ятовувати інформацію, то й вік не завадить.

Щоб максимально розвинути можливості своєї пам'яті, спробуйте такі поради:

Для початку, замисліться над тим, що вивчаєте. Занурювання у інформацію — це ключ до гарного запам'ятовування.

Нотуйте. Записуйте коротко тези.

Поєднуйте різні види пам'яті: зорову, слухову, тактильну.

Малюйте схеми і таблички.



Занотовуйте, малюйте схеми, щоб краще запам'ятати інформацію // фото Felipe Furtado на Unsplash

Проговорюйте інформацію вголос. Пояснюйте іншим. Спробуйте комусь розповісти інформацію, яку щойно сприйняли.

Або ж заведіть свій блог і викладайте туди ваше розуміння інформації.

Шукайте асоціації. Наприклад, пов'язуйте історичні дати із датами зі свого життя.



Розкажіть комусь те, що вивчили, подискутуйте про це // фото NeONBRAND наUnsplash

Є гіпотеза, аби для того, щоб запам'ятати нову інформацію, потрібно відтворити її за 40 секунд. Ретельно вивчіть інформацію, а потім за 40 секунд опишуть вголос або в думках те, про що ви щойно дізналися.

НІколи не відкладайте вивчення матеріалу на останню ніч перед екзаменом.

Читайте також: Читання книжок: чому це важливо та як почати читати кожен день

Пам'ятайте: все, що корисно вашому організму, корисно вашому мозку і вашій пам'яті. Тому розумно чергуйте навчання і відпочинок, не забувайте про збалансоване харчування і повноцінний сон.



Здоровий спосіб життя впливає на пам'ять // фото Ella Olsson

Які приклади феноменальної пам'яті знає історія людства?Олександр Македонський знав в обличчя 30 тисяч своїх солдатів. А один південноафриканський політик вивчив напам'ять п'ять тисяч книжок. Моцарт один раз прослухав одноголосий духовний твір, а потім за ніч записав точну копію, при цьому зробив лише пару невеликих помилок.