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      Как изготавливают санитарное авто "Богдан 2251" для нужд военных? (Фото)

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      Военные уже получили первую партию этих автомобилей
      Военные уже получили первую партию этих автомобилей / Фото из открытых источников

      Черкасский автомобильный завод компании "Богдан Моторс" занимается сбором санитарных автомобиля "Богдан 2251", выполняя Гособоронзаказ для Вооруженных сил Украины.

      Сейчас на заводе изготавливают обновленную версию санитарного автомобиля "Богдан 2251". Машины комплектуются согласно всех требований, для обеспечения потребностей военных медиков. Эти машины усилят медицинские подразделения частей и соединений Вооруженных сил Украины.

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      Компания "Богдан Моторс" подписала новый контракт с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин "Богдан 2251" в Вооруженные силы Украины. В 2018 году был введен ряд изменений, которые согласовывались с военными медиками и представителями Министерства обороны.

      Сейчас модернизированные "Богдан 2251" постепенно заменяют устаревшие советские УАЗ-452. По словам военных водителей, "Богдан 2251" по характеристикам безусловно превышают технически и морально устаревшего предшественника, который мог подвести в любой момент.

      Недавно военные получили первую партию санитарных автомобилей "Богдан 2251" на нужды частей и подразделений ООС.

      Богдан 2251, ЗСУ, ООС
      Санитарный автомобиль "Богдан 2251"

      Что известно о санитарный автомобиль "Богдан 2251"?Автомобиль разработан корпорацией "Богдан" на основе китайского Great Wall Wingle 5. В ходе разработки авто в конструкцию был внесен ряд изменений и пересмотрены оборудования кабины водителя и медицинского КУНГ-ю автомобиля. Интерьер медицинского отделения автомобиля сделали более комфортным для пребывания во время выполнения заданий. Авто оборудовали автономной системой подогрева, а топливную систему - специальным обогревателем.

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      Теги: Новости Украины Міністерство оборони України Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Транспорт
      Источник: 24 Канал
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