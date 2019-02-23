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      Морская пехота получила вторую партию бронеавтомобилей "Варта"

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      88-й батальон морской пехоты получил очередную партию бронеавтомобилей "Варта"
      88-й батальон морской пехоты получил очередную партию бронеавтомобилей "Варта" / Министерство обороны Украины

      Современные бронеавтомобили украинского производства "Варта" получил на вооружение 88-й отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты. Бронеавтомобили усилят огневую мощь и мобильность пехотинцев во время выполнения боевых задач, в частности, в зоне проведения ООС.

      В Министерстве обороны Украины отметили, что военнослужащие Центральной автомобильной базы хранения и ремонта, Хмельницкой, передали батальона 15 бронированных автомобилей "Варта".

      Читайте также: Украина начала экспортировать бронеавтомобили собственного производства "Варта"

      Главный сержант взвода морской пехоты Василий Бабийчук отметил, что военные уже имеют определенный опыт эксплуатации этой техники. Он выразил надежду, что такое усиление батальона положительно скажется на выполнении задач в зоне проведения операции Объединенных сил.

      Первая партия этих бронированных автомобилей поступила в 88-в батальона в конце прошлого года. Тогда вооруженные силы получили 14 единиц этих военных машин.

      Стоит добавить, что Украина демонстрирует бронеавтомобиль "Варта" на международной выставке военной техники в ОАЭ IDEX 2019 где его сразу предлагают иностранным заказчикам.

      Что такое IDEX 2019?The International Defence Exhibition - одна из крупнейших международных выставок вооружений, технологий безопасности от ведущих производителей со всего мира. Мероприятие проводится раз в два года с 1993 года под патронатом Шейха Халифа бен Заед аль-Наян - президента ОАЭ, при поддержке правительства и вооруженных сил страны в Абу-Даби. IDEX считается одной из самых авторитетных площадок в мире и крупнейших на Ближнем Востоке.

      Что известно о бронеавтомобиль "Варта"?Специализированный бронеавтомобиль с колесной формулой 4×4 производства компании "Украинская Бронетехника".

      В конструкции боевой машины использовано V-образную форму днища, что позволяет выдерживать подрыв заряда мощностью до 8 килограм в тротиловом эквиваленте. Кроме того, экипаж и десант размещается на современных противоминных сиденьях с эффектом амортизации.

      Впервые боевую машину было представлено в конце 2015 года и с момента создания в нее были внесены ряд изменений. В октябре 2018 на выставке "Оружие и безопасность" была представлена ​​уже 8-я модернизация машины. Обновленная модель получила, в том числе, более мощный двигатель.

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      Теги: Новости Украины Оружие Транспорт Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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