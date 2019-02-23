Морская пехота получила вторую партию бронеавтомобилей "Варта"

Современные бронеавтомобили украинского производства "Варта" получил на вооружение 88-й отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты. Бронеавтомобили усилят огневую мощь и мобильность пехотинцев во время выполнения боевых задач, в частности, в зоне проведения ООС.

В Министерстве обороны Украины отметили, что военнослужащие Центральной автомобильной базы хранения и ремонта, Хмельницкой, передали батальона 15 бронированных автомобилей "Варта".

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Главный сержант взвода морской пехоты Василий Бабийчук отметил, что военные уже имеют определенный опыт эксплуатации этой техники. Он выразил надежду, что такое усиление батальона положительно скажется на выполнении задач в зоне проведения операции Объединенных сил.

Первая партия этих бронированных автомобилей поступила в 88-в батальона в конце прошлого года. Тогда вооруженные силы получили 14 единиц этих военных машин.

Стоит добавить, что Украина демонстрирует бронеавтомобиль "Варта" на международной выставке военной техники в ОАЭ IDEX 2019 где его сразу предлагают иностранным заказчикам.

Что такое IDEX 2019?The International Defence Exhibition - одна из крупнейших международных выставок вооружений, технологий безопасности от ведущих производителей со всего мира. Мероприятие проводится раз в два года с 1993 года под патронатом Шейха Халифа бен Заед аль-Наян - президента ОАЭ, при поддержке правительства и вооруженных сил страны в Абу-Даби. IDEX считается одной из самых авторитетных площадок в мире и крупнейших на Ближнем Востоке.

Что известно о бронеавтомобиль "Варта"?Специализированный бронеавтомобиль с колесной формулой 4×4 производства компании "Украинская Бронетехника".



В конструкции боевой машины использовано V-образную форму днища, что позволяет выдерживать подрыв заряда мощностью до 8 килограм в тротиловом эквиваленте. Кроме того, экипаж и десант размещается на современных противоминных сиденьях с эффектом амортизации.



Впервые боевую машину было представлено в конце 2015 года и с момента создания в нее были внесены ряд изменений. В октябре 2018 на выставке "Оружие и безопасность" была представлена ​​уже 8-я модернизация машины. Обновленная модель получила, в том числе, более мощный двигатель.