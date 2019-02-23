Морська піхота отримала другу партію бронеавтомобілів "Варта"

Сучасні бронеавтомобілі українського виробництва "Варта" отримав на озброєння 88-й окремий десантно-штурмовий батальйон морської піхоти. Бронеавтомобілі посилять вогневу міць та мобільність піхотинців під час виконання бойових завдань, зокрема, у зоні проведення ООС.

Це вже друга партія таких автомобілів, яку отримав 88-й батальйон. У Міністерстві оборони України зазначили, що військовослужбовці Центральної автомобільної бази зберігання та ремонту, що на Хмельниччині, передали батальйону 15 броньованих автомобілів "Варта".

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Головний сержант взводу морської піхоти Василь Бабійчук зауважив, що військові вже мають певний досвід експлуатації цієї техніки. Він висловив сподівання, що таке підсилення батальйону позитивно позначиться на виконанні завдань у зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

Перша партію цих броньованих автомобілів надійшла до 88-о батальйону наприкінці минулого року. Тоді збройні сили отримали 14 автомобілів.

Варто додати, що Україна демонструє бронетранспортер "Варта" на міжнародній виставці військової техніки в ОАЕ IDEX 2019 де їх одразу пропонують іноземним замовникам.

Що таке IDEX 2019?The International Defence Exhibition — одна з найбільших міжнародних виставок озброєнь, технологій безпеки від провідних виробників з усього світу. Захід проводиться раз на два роки з 1993 року, під патронатом Шейха Халіфа бен Заєд аль-Наян — президента ОАЕ, за підтримки уряду та збройних сил країни в Абу-Дабі. IDEX вважається однією з найавторитетніших майданчиків у світі та найбільших на Близькому Сході.

Що відомо про бронеавтомобіль "Варта"?Спеціалізований бронеавтомобіль з колісною формулою 4×4 виробництва компанії "Українська Бронетехніка".



У конструкції бойової машини використано V-подібну форму днища, що дозволяє витримувати підрив заряду потужністю до 8 кг у тротиловому еквіваленті. Крім того, екіпаж і десант розміщується на сучасних протимінних сидіннях з ефектом амортизації.



Вперше бойову машину було представлено наприкінці 2015-го року та з моменту створення до неї було внесено низку змін. У жовтні 2018 року на виставці "Зброя та безпека" була представлена вже 8-ма модернізація машини. Оновлена модель отримала, серед іншого, потужніший двигун.