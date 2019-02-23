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      Морська піхота отримала другу партію бронеавтомобілів "Варта"

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      88-й батальйон морської піхоти отримав чергову партію бронетранспортерів "Варта"
      88-й батальйон морської піхоти отримав чергову партію бронетранспортерів "Варта" / Міністерство оборони України

      Сучасні бронеавтомобілі українського виробництва "Варта" отримав на озброєння 88-й окремий десантно-штурмовий батальйон морської піхоти. Бронеавтомобілі посилять вогневу міць та мобільність піхотинців під час виконання бойових завдань, зокрема, у зоні проведення ООС.

      Це вже друга партія таких автомобілів, яку отримав 88-й батальйон. У Міністерстві оборони України зазначили, що військовослужбовці Центральної автомобільної бази зберігання та ремонту, що на Хмельниччині, передали батальйону 15 броньованих автомобілів "Варта".

      Читайте також: Україна почала експортувати бронеавтомобілі власного виробництва "Варта"

      Головний сержант взводу морської піхоти Василь Бабійчук зауважив, що військові вже мають певний досвід експлуатації цієї техніки. Він висловив сподівання, що таке підсилення батальйону позитивно позначиться на виконанні завдань у зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

      Перша партію цих броньованих автомобілів надійшла до 88-о батальйону наприкінці минулого року. Тоді збройні сили отримали 14 автомобілів. 

      Варто додати, що Україна демонструє бронетранспортер "Варта" на міжнародній виставці військової техніки в ОАЕ IDEX 2019 де їх одразу пропонують іноземним замовникам.

       

      Що таке IDEX 2019?The International Defence Exhibition — одна з найбільших міжнародних виставок озброєнь, технологій безпеки від провідних виробників з усього світу. Захід проводиться раз на два роки з 1993 року, під патронатом Шейха Халіфа бен Заєд аль-Наян — президента ОАЕ, за підтримки уряду та збройних сил країни в Абу-Дабі. IDEX вважається однією з найавторитетніших майданчиків у світі та найбільших на Близькому Сході.

      Що відомо про бронеавтомобіль "Варта"?Спеціалізований бронеавтомобіль з колісною формулою 4×4 виробництва компанії "Українська Бронетехніка".

      У конструкції бойової машини використано V-подібну форму днища, що дозволяє витримувати підрив заряду потужністю до 8 кг у тротиловому еквіваленті. Крім того, екіпаж і десант розміщується на сучасних протимінних сидіннях з ефектом амортизації.

      Вперше бойову машину було представлено наприкінці 2015-го року та з моменту створення до неї було внесено низку змін. У жовтні 2018 року на виставці "Зброя та безпека" була представлена вже 8-ма модернізація машини. Оновлена модель отримала, серед іншого, потужніший двигун.

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      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Транспорт Зброя
      Джерело: 24 Канал
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