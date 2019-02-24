Як виготовляють санітарне авто "Богдан 2251" для потреб військових? (фото)

Черкаський автомобільний завод компанії "Богдан Моторс" займається збиранням санітарних автомобілі "Богдан 2251", виконуючи Держоборонзамовлення для Збройних сил України.

Зараз на заводі виготовляють оновлену версію санітарного автомобіля "Богдан 2251". Автівки комплектуються згідно з усіма вимогами, для забезпечення потреб військових медиків. Ці машини посилять медичні підрозділи частин та з’єднань Збройних сил України.

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Компанія "Богдан Моторс" підписала новий контракт із Міністерством оборони на постачання оновлених санітарних машин "Богдан 2251" до Збройних сил України. У 2018 році було запроваджено низку змін, які узгоджувалися із військовими медиками та представниками Міністерства оборони.

Наразі модернізовані "Богдан 2251" поступово замінюють застарілі радянські УАЗ-452. За словами військових водіїв, "Богдан 2251" за характеристиками безумовно перевищує технічно та морально застарілого попередника, який міг підвести будь-якої миті.

Нещодавно військові отримали першу партію санітарних автомобілів "Богдан 2251" на потреби частин і підрозділів ООС.



Санітарний автомобіль "Богдан 2251"

Що відомо про санітарний автомобіль "Богдан 2251"?Автомобіль розроблений корпорацією "Богдан" на основі китайського Great Wall Wingle 5. В ході розробки авто в конструкцію було внесено низку змін та переглянуто устаткування кабіни водія та медичного КУНГ-у автомобіля. Інтер'єр медичного відділення автомобіля зробили більш комфортним для перебування під час виконання завдань. Авто обладнали автономною системою підігріву, а паливну систему – спеціальним обігрівачем.