Как изменилось обеспечение украинской армии за 5 лет: ответ добровольца

Добровольцы уверяют, что обеспечение украинской армии за 5 лет изменилось в лучшую сторону. Если раньше военным почти все закупали волонтеры, то теперь это выдает государство.

Об этом рассказал доброволец, ветеран боевых действий в Донбассе Мирослав Гай в прямом эфире 24 канала.

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По его словам, в 2014 году ему все закупили волонтеры, вто же время государство дало плохую армейскую форму, палатку, наверное, с 1939 года и старый автомат Калашникова. А сейчас, когда Мирослав Гай приходит на сборы, то ему выдают все: от новых берцев и носков до бронежилета и аптечки.

В этом вопросе в Украине многое изменилось в лучшую сторону. Когда-то нам платили около 2 тысяч гривен и то, мы про эти деньги узнали, когда уже вернулись с войны. Также никто не знал, что нам должны выделять земельный участок, я свой еще не получил,

– ответил доброволец.

Мирослав Гай уверяет, что добровольцы ушли на фронт защищать Украину от российской агрессии.

"Мы шли не для того, чтобы нам государство что-то дала, в благодарность, какие-то преференции. Когда мы пошли на фронт, даже не задумывались, что получим какие-то выплаты. Для нас было главным, чтобы нас научили убивать врага, стрелять и выживать. Поэтому нас быстро отправили в районы боевых действий для того, чтобы остановить Россию", – подчеркнул ветеран боевых действий на Донбассе.

Сейчас Мирослав Гай – офицер резерва Вооруженных сил Украины на контракте.

Для меня самым главным в Вооруженных силах Украины был вопрос реабилитации участников боевых действий. Ведь военные, вернувшиеся с боевых действий, имеют и посттравматический синдром, и различные ранения или лишены конечностей, они контужены и так далее. И я надеюсь, что у нас сейчас наконец появится Министерство ветеранов и надлежащий подход к реабилитации военнослужащих,

– прокомментировал Гай.

Мирослав Гай считает, что социализация – это сложный процесс, ведь в Украине продолжается война и каждый день идут обстрелы. "Все мы, кто были добровольцами на фронте, остаемся здоровыми морально и физически, поэтому можем в случае чего продолжать службу. Мы все в оперативном резерве, поэтому готовы вернуться в свои части", – добавил доброволец.