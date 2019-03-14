Як змінилося забезпечення української армії за 5 років: відповідь добровольця

Добровольці запевняють, що забезпечення української армії за 5 років змінилося в кращу сторону. Якщо раніше військовим майже все закуповували волонтери, то тепер це видає держава.

Про це розповів доброволець, ветеран бойових дій на Донбасі Мирослав Гай у прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, у 2014 році йому все закупили волонтери, натомість держава дала погану армійську форму, намет, напевно, з 1939 року та старий автомат Калашнікова. А зараз, коли Мирослав Гай приходить на збори, то йому видають все: від нових берців і шкарпеток до бронежилета та аптечки.

В цьому питанні в Україні багато що змінилося в кращу сторону. Колись нам платили близько 2 тисяч гривень і то, ми про ці гроші дізналися, коли вже повернулися з війни. Також ніхто не знав, що нам мають виділяти земельну ділянку, я свою досі не отримав,

– відповів доброволець.

Мирослав Гай запевняє, що добровольці пішли на фронт захищати Україну від російської агресії.

"Ми йшли не для того, щоб нам держава щось віддячила чи дала якісь преференції. Коли ми пішли на фронт, навіть не замислювалися, що отримаємо якісь виплати. Для нас було головним, щоб нас навчили вбивати ворога, стріляти та виживати. Тому нас швидко відправили в райони бойових дій для того, щоб зупинити Росію", – наголосив ветеран бойових дій на Донбасі.

Зараз Мирослав Гай є офіцером резерву Збройних сил України на контракті.

Для мене найголовнішим у Збройних силах України є питання реабілітації для учасників бойових дій. Адже військові, які повернулися з бойових дій, мають і посттравматичний синдром, і різні поранення чи позбавлені кінцівок, вони контужені тощо. І я сподіваюся, що у нас зараз нарешті з’явиться Міністерство ветеранів і належний підхід до реабілітації військовослужбовців,

– прокоментував Гай.

Мирослав Гай вважає, що соціалізація – це складний процес, адже в Україні продовжується війна і кожного дня лунають обстріли. "Всі ми, хто були добровольцями на фронті, залишаємося здоровими морально і фізично, тому можемо в разі чого продовжувати службу. Ми всі в оперативному резерві, тому готові повернутися до своїх частин", – додав доброволець.