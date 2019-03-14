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      Забиті танками полігони: спостерігачі розповіли про озброєння на окупованих територіях

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      Під Луганськом понад 40 танків, у Дебальцевому "Рапіри", – ОБСЄ
      Під Луганськом понад 40 танків, у Дебальцевому "Рапіри", – ОБСЄ / Фото з відкритих джерел

      Бойовики продовжують навантажувати свої полігони технікою. Зокрема, поблизу Мирного й Круглика на окупованій території Луганської області спостерігачі зафіксували 44 танки та іншу техніку на початку березня.

      Озброєння розміщене за лініями відведення, але не у виділених місцях його зберігання, повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у звіті.

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      Так, за допомогою повітряного спостереження 5 березня спостерігачі виявили 25 танків невстановленого типу, 11 одиниць самохідної та 20 одиниць буксируваної артилерії чи мінометів на полігоні поблизу селища Мирне.

      На полігоні поблизу села Круглик зафіксували ще 19 танків невстановленого типу.

      Окрім того, 10 березня безпілотний апарат СММ малого радіуса дії виявив на цих полігонах 43 танки: 22 на полігоні біля Круглика та 21 на полігоні неподалік Мирного, а ще – 6 протитанкових гармат, 12 буксируваних гаубиць, 8 самохідних гаубиць та 15 мінометів.

      Гармати спостерігачі побачили і у житловому районі Дебальцевого (58 кілометрів на північний схід від Донецька), а 6 гаубиць біля селища Біле (22 кілометри на захід від Луганська).

      що повідомляють спостерігачі про окуповані території:
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі ОБСЄ Зброя
      Джерело: 24 Канал
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