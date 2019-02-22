Є що приховувати: проросійські бойовики не пустили спостерігачів ОБСЄ в Донецьку область

На півдні від Донецька проросійські бойовики на блокпості поблизу Ковського відмовили патрулю СММ ОБСЄ у проїзді. Окупанти пояснили відмову "проведенням навчань у районі Кловського".

У прес-штабі ООС повідомили, що окупанти і далі перешкоджають діяльності спостерігачів СММ ОБСЄ.

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Українська сторона СЦКК вважає неприпустимими дії російсько-окупаційних військ та їхніх найманців по відношенню до легітимної діяльності патрулів СММ ОБСЄ.

Бойовики на блокпостах прикривають "наказами від керівництва" чи "питаннями безпеки", змушуючи команди СММ чекати окремих дозволів чи, навіть, взагалі покинути той чи інший район, непідконтрольний владі України,

– додали у прес-службі.

Такі безвідповідальні дії свідчать про те, що "керівництву окупантів є, що приховувати". Саме тому, в ООС вважають, що вони усіляко перешкоджають діяльності міжнародних спостерігачів, цинічно нехтують Мінськими домовленостями та свідомо провокують загострення збройного конфлікту на Донбасі.

21 лютого російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 4 рази. Троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.