Окупанти відкрили вогонь на Донбасі: є поранені серед українських військових

21 лютого російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 4 рази. Троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, 21 лютого трьох окупантів знищено та чотирьох поранено, повідомили у прес-штабі ООС.

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На кожен ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти чотири рази обстріляли позиції наших захисників: двічі – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї, у подальшому – з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Водяне; з мінометів калібру 82 мм – біля населеного пункту Піски; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Павлопіль.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв українських захисників поблизу населеного пункту Кримське: з протитанкового ракетного комплексу, мінометів калібру 82 мм та мінометів 120-го калібру,

– додали у прес-службі.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв наші позиції у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" із мінометів калібру 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Катеринівка.