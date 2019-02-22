Окупанти відкрили вогонь на Донбасі: є поранені серед українських військових
21 лютого російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 4 рази. Троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.
За даними розвідки, 21 лютого трьох окупантів знищено та чотирьох поранено, повідомили у прес-штабі ООС.
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На кожен ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти чотири рази обстріляли позиції наших захисників: двічі – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї, у подальшому – з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Водяне; з мінометів калібру 82 мм – біля населеного пункту Піски; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Павлопіль.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв українських захисників поблизу населеного пункту Кримське: з протитанкового ракетного комплексу, мінометів калібру 82 мм та мінометів 120-го калібру,
– додали у прес-службі.
Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв наші позиції у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" із мінометів калібру 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Катеринівка.
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