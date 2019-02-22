Оккупанты открыли огонь на Донбассе: есть раненые среди украинских военных

21 февраля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, было применено 4 раза. Трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, 21 февраля трое оккупантов уничтожены и четверо ранены, сообщили в пресс-штабе ООС.

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На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты четыре раза обстреляли позиции наших защитников: дважды – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия, в дальнейшем – с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Водяное; из минометов калибра 82 мм – у населенного пункта Пески; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстрелял украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское: с противотанкового ракетного комплекса, минометов калибра 82 мм и минометов 120-го калибра,

– добавили в пресс-службе.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял наши позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" с минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Екатериновка.