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      Забитые танками полигоны: наблюдатели рассказали о вооружении на оккупированных территориях

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      Под Луганском более 40 танков, в Дебальцево "Рапиры", – ОБСЕ
      Под Луганском более 40 танков, в Дебальцево "Рапиры", – ОБСЕ / Фото из открытых источников

      Боевики продолжают нагружать свои полигоны техникой. В частности, вблизи Мирного и Круглика на оккупированной территории Луганской области наблюдатели зафиксировали 44 танка и другую технику в начале марта.

      Вооружение размещено за линиями отвода, но не в выделенных местах его хранения, сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в отчете.

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      Так, с помощью воздушного наблюдения 5 марта наблюдатели обнаружили 25 танков неустановленного типа, 11 единиц самоходной и 20 единиц буксированной артиллерии или минометов на полигоне вблизи поселка Мирное.

      На полигоне возле села Круглик зафиксировали еще 19 танков неустановленного типа.

      Кроме того, 10 марта беспилотный аппарат СММ малого радиуса действия обнаружил на этих полигонах 43 танка: 22 на полигоне возле Круглика и 21 на полигоне неподалеку от Мирного, а еще – 6 противотанковых пушек, 12 буксированных гаубиц, 8 самоходных гаубиц и 15 минометов.

      Пушки наблюдатели увидели и в жилом районе Дебальцево (58 километров на северо-восток от Донецка), а 6 гаубиц возле поселка Белое (22 километра западнее Луганска).

      что сообщают наблюдатели об оккупированных территориях:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Оружие ОБСЕ
      Источник: 24 Канал
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