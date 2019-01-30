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      Как изменилось отношение к переселенцам за 5 лет войны на Донбассе

      17 Читати новину українською
      Отношение к переселенцам в Украине
      Отношение к переселенцам в Украине / Zaxid.Net

      Вопреки мнению, которое разгоняли в обществе в период активных боевых действий на Донбассе в 2014 году, когда люди массово уезжали на подконтрольную Украине территорию, украинцы на самом деле не воспринимают внутренне перемещенных лиц как угрозу.

      Таковы результаты исследования "Украинское общество" Института социологии НАНУ, которое ежегодно проводят во всех регионах Украины (кроме оккупированных территорий) с 2015-ого.

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      Оказалось, что даже в 2014-2015 годах вопрос стремительного увеличения количества переселенцев беспокоил людей не намного больше, чем в довоенный период. Разве в 2016 году прослеживается заметный скачок.

      Год Процент украинцев, которые боятся наплыва различных групп мигрантов
      2012 10%
      2014 14%
      2016 20%
      2017 13%
      2018 12%

      "То есть с 2014 до 2016 года обеспокоенность проблемой несколько возрастала, но актуализация угрозы, на фоне стремительного роста числа переселенцев, не была значительной, а с 2017 года упала до предвоенного уровня", – отметили в Институте социологии.

      Значительно больше сейчас украинцев беспокоят:

      • рост цен (74,3%);
      • безработица (57,8%);
      • невыплата зарплат и пенсий (57%).


      Результаты исследования Института социологии НАНУ

      Теги: Новости Украины Статистика Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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