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      Як змінилось ставлення до переселенців за 5 років війни на Донбасі

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      Ставлення до переселенців в Україні
      Ставлення до переселенців в Україні / Zaxid.Net

      Попри думку, яку розганяли у суспільстві в період активних бойових дій на Донбасі у 2014 році, коли люди масово виїжджали на підконтрольну Україні територію, українці насправді не сприймають внутрішньо переміщених осіб як загрозу.

      Такими є результати дослідження "Українське суспільство" Інституту соціології НАНУ, яке щорічно проводять у всіх регіонах України (крім окупованих територій) з 2015-ого. 

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      Виявилось, що навіть у 2014-2015 роках питання стрімкого збільшення кількості переселенців турбувало людей не набагато більше, аніж у довоєнний період. Хіба у 2016 році прослідковується помітний стрибок. 

      Рік Відсоток українців, які бояться напливу різних груп мігрантів
      2012 10%
      2014 14%
      2016 20%
      2017 13%
      2018 12%

      "Тобто з 2014 до 2016 року стурбованість проблемою дещо зростала, але актуалізація загрози, на тлі стрімкого зростання числа переселенців, не була значною, а з 2017 року впала до передвоєного рівня", – зазначили в Інституті соціології. 

      Значно більше наразі українців турбують:

      • зростання цін (74,3%);
      • безробіття (57,8%);
      • невиплата зарплат та пенсій (57%).


      Результати дослідження Інституту соціології НАНУ

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Статистика
      Джерело: 24 Канал
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