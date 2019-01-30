Як змінилось ставлення до переселенців за 5 років війни на Донбасі

Попри думку, яку розганяли у суспільстві в період активних бойових дій на Донбасі у 2014 році, коли люди масово виїжджали на підконтрольну Україні територію, українці насправді не сприймають внутрішньо переміщених осіб як загрозу.

Такими є результати дослідження "Українське суспільство" Інституту соціології НАНУ, яке щорічно проводять у всіх регіонах України (крім окупованих територій) з 2015-ого.

Читайте також: Через трудову міграцію населення України може значно скоротитися, – ЗМІ

Виявилось, що навіть у 2014-2015 роках питання стрімкого збільшення кількості переселенців турбувало людей не набагато більше, аніж у довоєнний період. Хіба у 2016 році прослідковується помітний стрибок.

Рік Відсоток українців, які бояться напливу різних груп мігрантів 2012 10% 2014 14% 2016 20% 2017 13% 2018 12%

"Тобто з 2014 до 2016 року стурбованість проблемою дещо зростала, але актуалізація загрози, на тлі стрімкого зростання числа переселенців, не була значною, а з 2017 року впала до передвоєного рівня", – зазначили в Інституті соціології.

Значно більше наразі українців турбують:

зростання цін (74,3%);

безробіття (57,8%);

невиплата зарплат та пенсій (57%).



Результати дослідження Інституту соціології НАНУ