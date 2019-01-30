Як змінилось ставлення до переселенців за 5 років війни на Донбасі
Попри думку, яку розганяли у суспільстві в період активних бойових дій на Донбасі у 2014 році, коли люди масово виїжджали на підконтрольну Україні територію, українці насправді не сприймають внутрішньо переміщених осіб як загрозу.
Такими є результати дослідження "Українське суспільство" Інституту соціології НАНУ, яке щорічно проводять у всіх регіонах України (крім окупованих територій) з 2015-ого.
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Виявилось, що навіть у 2014-2015 роках питання стрімкого збільшення кількості переселенців турбувало людей не набагато більше, аніж у довоєнний період. Хіба у 2016 році прослідковується помітний стрибок.
|Рік
|Відсоток українців, які бояться напливу різних груп мігрантів
|2012
|10%
|2014
|14%
|2016
|20%
|2017
|13%
|2018
|12%
"Тобто з 2014 до 2016 року стурбованість проблемою дещо зростала, але актуалізація загрози, на тлі стрімкого зростання числа переселенців, не була значною, а з 2017 року впала до передвоєного рівня", – зазначили в Інституті соціології.
Значно більше наразі українців турбують:
- зростання цін (74,3%);
- безробіття (57,8%);
- невиплата зарплат та пенсій (57%).
Результати дослідження Інституту соціології НАНУ
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