Как изменился украинский кинематограф за 5 лет: отчет Госкино

За 5 лет, при поддержке Государственного агентства по вопросам кино, в Украине создали 173 фильмы. Они собрали в прокате почти полмиллиарда гривен с охватом более чем 8 миллионов зрителей.

В период с 2014 по 2019 год, при содействии агентства, начали производство 194 новых фильмов, говорится в отчете главы Госкино Филиппа Ильенко, который недавно написал заявление об увольнении.

К теме: Глава Госкино Филипп Ильенко уходит с должности и поделился планами на будущее

Наиболее кассовыми фильмами, снятые при поддержке фонда Госкино, стали ленты:

"Я, ты, он, она" (71 миллион гривен)

"Сумасшедшая свадьба" (55 миллионов гривен)

"Похищенная Принцесса" (36,4 миллиона гривен)

В целом благодаря Государственному агентству по вопросам кино сняли 23 анимационных фильма, 67 – полнометражных, 24 – короткометражных, 3 – летописных, 53 – неигровых (документальных).

В Госкино отметили существенное увеличение кассовых сборов с украинских фильмов, обусловлено увеличением количества лент. В 2014 году кассовые сборы от украинских фильмов составляли 17 миллионов гривен, а уже в 2018 – около 200 миллионов.



Общие кассовые сборы украинских фильмов / Инфографика из отчета Филиппа Ильенко

Увеличилось и количество зрителей украинского кино и их доля от общего количества зрителей. В 2014 году лишь 2,21% людей ходили на украинские фильмы. За 5 лет этот процент увеличился в четыре раза.

Количество зрителей украинских фильмов / Инфографика из отчета Филиппа Ильенко

Такие успехи украинского кино были бы невозможны без увеличения бюджетных вливаний. Так, в 2014 году Кабмин выделил на развитие отрасли 63 млн гривен, а в 2019 – уже 505,7 миллиона гривен. Большая часть этих денег пошла на производство фильмов и поддержку культурных мероприятий.

Смотрите видео полного отчета работы Госкино за последние 5 лет

Что известно о работе Госкино?

Государственное агентство по вопросам кинематографа создали для поддержки и развития украинского кино. Агентство оказывает поддержку перспективным проектам и способствует выходу в прокат украинских фильмов. Деятельность агентства координирует непосредственно Кабинет Министров Украины.