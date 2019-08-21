19:32
21 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путин борется с пожарами в Сибири. Второй Чернобыль в России
      Вєсті Кремля
      21:28, 20 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, 20 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Как изменился украинский кинематограф за 5 лет: отчет Госкино

      12 Читати новину українською
      Экс-глава Госкино Филипп Ильенко
      Экс-глава Госкино Филипп Ильенко / Телекритика

      За 5 лет, при поддержке Государственного агентства по вопросам кино, в Украине создали 173 фильмы. Они собрали в прокате почти полмиллиарда гривен с охватом более чем 8 миллионов зрителей.

      В период с 2014 по 2019 год, при содействии агентства, начали производство 194 новых фильмов, говорится в отчете главы Госкино Филиппа Ильенко, который недавно написал заявление об увольнении.

      К теме: Глава Госкино Филипп Ильенко уходит с должности и поделился планами на будущее

      Наиболее кассовыми фильмами, снятые при поддержке фонда Госкино, стали ленты:

      • "Я, ты, он, она" (71 миллион гривен)
      • "Сумасшедшая свадьба" (55 миллионов гривен)
      • "Похищенная Принцесса" (36,4 миллиона гривен)

      В целом благодаря Государственному агентству по вопросам кино сняли 23 анимационных фильма, 67 – полнометражных, 24 – короткометражных, 3 – летописных, 53 – неигровых (документальных).

      В Госкино отметили существенное увеличение кассовых сборов с украинских фильмов, обусловлено увеличением количества лент. В 2014 году кассовые сборы от украинских фильмов составляли 17 миллионов гривен, а уже в 2018 – около 200 миллионов.


      Общие кассовые сборы украинских фильмов / Инфографика из отчета Филиппа Ильенко

      Увеличилось и количество зрителей украинского кино и их доля от общего количества зрителей. В 2014 году лишь 2,21% людей ходили на украинские фильмы. За 5 лет этот процент увеличился в четыре раза.

      Количество зрителей украинских фильмов / Инфографика из отчета Филиппа Ильенко

      Такие успехи украинского кино были бы невозможны без увеличения бюджетных вливаний. Так, в 2014 году Кабмин выделил на развитие отрасли 63 млн гривен, а в 2019 – уже 505,7 миллиона гривен. Большая часть этих денег пошла на производство фильмов и поддержку культурных мероприятий.

      Смотрите видео полного отчета работы Госкино за последние 5 лет

      Что известно о работе Госкино?
      Государственное агентство по вопросам кинематографа создали для поддержки и развития украинского кино. Агентство оказывает поддержку перспективным проектам и способствует выходу в прокат украинских фильмов. Деятельность агентства координирует непосредственно Кабинет Министров Украины.

      blog_ava
      Россия отпустит пленных украинских моряков до конца августа, – источник
      сегодня
      1475
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Кино
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      сегодня , 18:02 Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      Інна Жолобович 426
      Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      сегодня , 17:30 Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      Анастасія Зазуляк 466
      Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      сегодня , 17:06 Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      265
      Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      сегодня , 17:02 Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      Злой Одессит 1160
      Кого из "старых" министров стоит оставить в новом правительстве: Ваше мнение
      сегодня , 16:37 Кого из "старых" министров стоит оставить в новом правительстве: Ваше мнение
      354
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук