Як змінився український кінематограф за 5 років: звіт Держкіно

За 5 років, за підтримки Державного агентства з питань кіно, в Україні створили 173 фільми. Вони зібрали в прокаті майже півмільярда гривень з охопленням в понад 8 мільйонів глядачів.

У період з 2014 по 2019 рік, за сприяння агентства, розпочали виробництво 194 нових фільмів, йдеться у звіті голови Держкіно Пилипа Іллєнка, який нещодавно написав заяву про звільнення.

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Найбільш касовими фільмами, що зняті за підтримки фонду Держкіно, стали стрічки:

"Я, ти, він, вона" (71 мільйон гривень)

"Скажене весілля" (55 мільйонів гривень)

"Викрадена Принцеса" (36,4 мільйона гривень)

Загалом завдяки Державному агентству з питань кіно зняли 23 анімаційних фільми, 67 – повнометражних, 24 – короткометражних, 3 – літописних, 53 – неігрових (документальних).

У Держкіно зазначили суттєве збільшення касових зборів з українських фільмів, що обумовлено збільшенням кількості стрічок. У 2014 році касові збори від українських фільмів складали 17 мільйонів гривень, а вже у 2018 – близько 200 мільйонів.



Загальні касові збори українських фільмів / Інфографіка зі звіту Пилипа Іллєнка

Збільшилась і кількість глядачів українського кіно та їхня частка від загальної кількості глядачів. У 2014 році лише 2,21% людей ходили на українські фільми. За 5 років цей відсоток збільшився вчетверо.



Кількість глядачів українських фільмів / Інфографіка зі звіту Пилипа Іллєнка

Такі успіхи українського кіно були б неможливі без збільшення бюджетних вливань. Так, у 2014 році Кабмін виділив на розвиток галузі 63 мільйони гривень, а у 2019 – вже 505,7 мільйона гривень. Більша частина цих грошей пішла на виробництво фільмів та підтримку культурно-мистецьких заходів.

Дивіться відео повного звіту роботи Держкіно за останні 5 років

Що відомо про роботу Держкіно?Державне агентство з питань кінематографу створили задля підтримки розвитку українського кіно. Агентство надає підтримку перспективним проектам та сприяє виходу в прокат українських фільмів. Діяльність агентства координує безпосередньо Кабінет Міністрів України.